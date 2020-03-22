Filistin hükümetinden kısmi sokağa çıkma yasağı
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Batı Şeria, Filistin, Güncel

Filistin hükümetinden kısmi sokağa çıkma yasağı

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gece sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere, bir dizi önlem paketi açıkladı.

22.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:42
Filistin hükümetinden kısmi sokağa çıkma yasağı

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gece sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere, bir dizi önlem paketi açıkladı.

Başbakan Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlediği basın toplantısında, "Doktor, eczacı ve fırın sahipleri haricindeki herkese bu akşam saat 22.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır." dedi.

Söz konusu sokağa çıkma yasağının 14 gün boyunca süreceğine vurgu yapan Iştiyye, acil durumlar hariç işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan kentler arasında da ulaşımın durdurulacağını belirtti.

Iştiyye, yurt dışından Filistin'e dönen herkesin 14 günlük karantinaya alınacağına da işaret ederek, Yahudi yerleşim birimlerinde çalışan Filistinli işçilerin de iş yerlerine gitmeyeceklerini kaydetti.

İsrail'in cezaevlerindeki Filistinli tutukluların sağlık durumlarından sorumlu olduğunu anlatan Iştiyye, Tel Aviv yönetimine tutukluları derhal serbest bırakma çağrısı yaptı.

Iştiyye, bu akşam itibarıyla Filistin güvenlik güçlerinin de şehir giriş ve çıkışlarına konuşlanacağını, bankaların da kontrollü açık olacağını söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, şu ana kadar biri kişi Gazze Şeridi'nde olmak üzere 59 Filistinlinin Kovid-19'e yakalandığı, bunlardan 17'sinin iyileştiği belirtilmişti.

Filistin'deki Kovid-19 önlemleri

Filistin Sağlık Bakanlığından 5 Mart'ta yapılan açıklamada, Beytullahim'deki bir otelin çalışanlarında Kovid-19 tespit edilmesi üzerine Batı Şeria'nın tamamında olağanüstü hal ilan edildiği duyurulmuştu. Virüsün Yunanistan'dan gelen bir gruptan bulaştığı belirtilirken, Yunan gruptaki bazı kişilerde ülkelerine döndükten sonra Kovid-19 tespit edildiği açıklanmıştı.

Bakanlık ayrıca, Beytullahim ve Eriha kentlerinde tüm eğitim kurumları ile cami ve kiliselerin 14 gün süreyle kapatıldığını açıklamış, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da daha sonra yayımladığı bir kararnameyle Kovid-19'la mücadele kapsamında ilan edilen 14 günlük olağanüstü halin 1 aya çıkarılması talimatı vermişti.

İsrail makamları da Kovid-19'un tespit edilmesi üzerine Filistin yönetimi ile koordineli şekilde Beytullahim kentini tüm giriş ve çıkışlara kapatmıştı.

Filistin yönetimi, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Ürdün ile kara sınırını da kapatmıştı.

Filistin Başbakanı Iştiyye ise 18 Mart Çarşamba akşamı Kovid-19 salgınının ilk görüldüğü Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Kaynak: AA

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