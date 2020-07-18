Filistin hükümetinden karantina uygulamasını sürdürme kararı
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Filistin hükümetinden karantina uygulamasını sürdürme kararı

Filistin hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kentinde uygulanan karantina uygulamalarının sürdürülmesi kararı aldı.

Filistin hükümetinden karantina uygulamasını sürdürme kararı
18.07.2020 23:47 | Son Güncelleme: 19.07.2020 03:07

Filistin hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kentinde uygulanan karantina uygulamalarının sürdürülmesi kararı aldı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Kovid-19 ile ilgili gelişmeleri takip eden "Acil Durum" ve "Bulaşıcı Hastalıklar" komiteleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim, toplantının ardından Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Iştiyye'nin talimatları ve komitenin tavsiyeleri üzerine mevcut uygulamaların devam edilmesi kararı alındığını belirtti.

Yenilenen karantina uygulamalarının başında, Batı Şeria'da (11 kentte) şehirler arası seyahat yasağının bir hafta süreyle uzatılmasının geldiğini aktaran Mulhim, Kovid 19 önlemleri kapsamında, düğün ve taziyelerin yapılmayacağını, toplantı, spor salonları ve eğlence mekanlarının da kapalı kalacağını kaydetti.

Batı Şeria'nın bazı kentlerinde 3 Temmuz'dan bu yana karantina uygulanıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının 58, vaka sayısının 9 bin 587, iyileşenlerin sayısının ise 1770 olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

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