Filistin Hükümetinden Guatemala'nın "Kudüs" Kararına Tepki

Filistin hükümeti, Guatemala'nın, Telaviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararını kınadı.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales'in İsrail'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararına tepki gösterildi.

Arap ve İslam ülkelerine bu adım karşısında kararlı bir tutum edinme çağrısında bulunulan açıklamada, Guatemala'nın kararının, uluslararası kanunlara aykırı olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, dünya ülkeleri Filistin'i tanımaya davet edildi.

Guatemala Devlet Başkanı Morales, bugün Telaviv Büyükelçiliklerini mayıs ayında Kudüs'e taşıma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Morales, dün akşam ABD'nin başkenti Washington'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile biraraya gelmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması talimatını verdiğini duyurmuştu.