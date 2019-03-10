Filistin Hükümeti Memur Maaşlarını Kesintili Ödemeye Başladı

Filistin hükümeti, kamu çalışanlarının geciken şubat ayı maaşlarını yüzde 50 kesintili ödemeye başladı.

Filistin Maliye Bakanı Şükri Beşşara, düzenlediği basın toplantında, vazife derecelerine göre en azı 550 ve en fazlası 2 bin 775 doları geçmeyecek şekilde memur maaşlarının yarısını ödemeye başladıklarını ifade etti.

Beşşara, İsrail'in Filistin'e ait vergilerde kesinti kararına karşı birtakım kemer sıkma önlemleri aldıklarını hatırlatarak, "Hükümet, atama ve ekstra prim ödemelerini, hizmet araçlarıyla bina alımlarını durdurdu." dedi.

Yerel kaynaklar Filistin hükümetinin bankalara 400 milyon dolar borç talebinde bulunduğunu aktarmıştı.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki de İsrail'in ödenek kesintisinin ardından Arap Birliğine 100 milyon dolarlık "Arap finansal güvenlik ağı"nı etkinleştirmesi için resmi talepte bulunduklarını bildirmişti.



Kuveyt'te 2010'da düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'nde İsrail'in vergi gelirlerini dondurarak Filistinlilere baskı uygulaması halinde faaliyete geçirmek üzere 100 milyon dolar tutarında "Arap finansal güvenlik ağı" kurulması kararlaştırılmıştı.



İsrail güvenlik kabinesi, 17 Şubat'ta, Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden Filistin yönetiminin tutuklu ve şehit yakınları için ayırdığı 502 milyon 697 bin şekel (yaklaşık 139 milyon dolar) tutarındaki ödeneği kesme kararı almıştı.



İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor. Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ve şehit edilenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor.

Kaynak: AA