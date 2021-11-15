Filistin hükümeti, haftalık kabine toplantısını Kudüs'te yaptı

Başbakan Muhammed Iştiyye liderliğindeki Filistin hükümetinin haftalık kabine toplantısı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerçekleştirildi.

Filistin Başbakanı Iştiyye ve beraberindeki bakanlardan oluşan hükümet heyetini karşılamak için, Doğu Kudüs'ün Ayrım (Utanç) Duvarı nedeniyle Batı Şeria yakasında kalan Er-Ram Mahallesi'ndeki valilik binası önünde tören düzenlendi.

Karşılama töreninde Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi, Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin ve valilik yetkilileri hazır bulundu.

Iştiyye, haftalık kabine toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, "Bugün toplantımızı, kutsal şehrimize, Müslümanların ilk kıblesine ulaşmamızı engellemek için işgal devletinin inşa ettiği ırkçı Ayrım Duvarı'nın yanı başında gerçekleştiriyoruz." dedi.

Hükümetin Kudüs'teki Filistinlilere destek vermek için her şeyi yapacağını vurgulayan Iştiyye, İsrail'in Kudüs'teki ihlallerine tepki gösterdi ve mukaddes şehrin bir karış toprağından dahi vazgeçmeyeceklerinin altını çizdi.

Kudüs'ün Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria tarafında kalan mahallelerinin gelişimi için çeşitli çalışmalar yapılacağını aktaran Iştiyye, Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi esnafına da mali yardımda bulunacaklarını kaydetti.

Iştiyye ayrıca Filistin hükümetinin içinde bulunduğu büyük ekonomik sıkıntılara da değindi.

Filistin'e destek veren ülkeler toplantısına katılmak üzere yarın Norveç'e gideceğini belirten Iştiyye, toplantının önemine dikkati çekti.

Filistin Başbakanı Iştiyye, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, hükümetin son yıllardaki en zor mali durumdan geçtiğini ifade etmişti.

Filistinliler, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını istiyor. Tel Aviv yönetimi ise "Kudüs'ün tamamının İsrail'in başkenti olduğunu" öne sürerek bu talebe karşı çıkıyor.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi" kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri

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