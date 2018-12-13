Hamas lideri İsmail Heniyye, İsrail güçlerince dün işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen iki Filistinli için Gazze'de düzenlenen taziye programında, "Filistin halkı şehitlerinin kanını yerde bırakmaz. Akan kan sadece kararlılığımızı arttırır." dedi.

Heniyye, Hamas tarafından düzenlenen taziye programında yaptığı konuşmada, Filistin halkının İsrail'in işlediği suçlara teslim olmayacağını ve İsrail'e karşı koyma yeteneğine sahip olduğunu söyledi.

Hamas lideri şunları kaydetti:

"Filistin halkı şehitlerinin kanını yerde bırakmaz. Halkımız şehitlerine karşı vefalıdır. Akan kan sadece kararlılığımızı arttırır. Kanımız bir, yolumuz birdir. Halkımız işgalcileri topraklarından kovma ve özgürlük hedefini gerçekleştirecektir."

"İsrail işgaline karşı doğal bir tepki"

Öte yandan AA muhabirine konuşan Hamas Siyasi Büro Üyesi Suheyl el-Hindi, "Batı Şeria'daki direnişe ve şehit ailelerine desteğimizi vurgulamak için taziye programını düzenledik." dedi.

"İşgalci İsrail'den vatanımızı özgürleştirmek için en güçlü seçenek direniştir." diyen Hindi, Batı Şeria'da yaşanan gelişmeleri "Filistinlilerden İsrail işgaline karşı doğal bir tepki" şeklinde değerlendirdi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerginlik tırmanıyor



Son günlerde işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerilim giderek artıyor.



Bu sabah Batı Şeria'daki yasa dışı Ofra Yahudi yerleşim yeri yakınında bir durakta bekleyenlerin üzerine ateş açılması sonucu 2 İsrailli öldü, 2 İsrailli ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi olay yerinden kaçarken, İsrail güçleri Ramallah kentinin giriş ve çıkışlarını kapattı.



Filistin basınında öldürülen İsraillilerin asker olduğu belirtilirken, İsrail ordusu da daha sonra yaptığı yazılı açıklamayla bu bilgiyi teyit etti.



Öte yandan sabahın erken saatlerinde Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir Filistinli, 2 İsrail polisini bıçakla yaraladı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Filistinli, İsrail güçleri tarafından vurularak şehit edildi.



Dün gece ise 9 Aralık'ta Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında düzenlenen ve 6 İsraillinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının sorumlusu olduğu iddia edilen Filistinli Salih Ömer Salih el-Bergusi, İsrail güçlerince Ramallah kenti yakınlarındaki Serda beldesindeki bir eve düzenlenen baskında öldürülmüştü.



Yine dün gece Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Asker isimli mülteci kampında çıkan çatışmada 7 Ekim'de Burkan sanayi bölgesinde 2 İsraillinin ölümüyle sonuçlanan saldırının sorumlusu Eşref Nualve'nin öldürüldüğü belirtilmişti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da İsrail güçlerinin dün gece öldürdüğü Salih Ömer Salih el-Bergusi ve Eşref Nualve'nin Kassam üyesi olduğunu duyurmuştu.