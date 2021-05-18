Filistin halkı İsrail zulmüne karşı sokağa döküldü

Filistin halkı İsrail zulmüne karşı sokağa döküldüFilistin, (DHA)- Filistinliler, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar nedeniyle Batı Şeria'nın güneyindeki Hebron (El- Halil) kenti olmak üzere bir çok kentte eş zamanlı protesto düzenledi.

Filistin halkı İsrail zulmüne karşı sokağa döküldü

Filistin, (DHA)- Filistinliler, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar nedeniyle Batı Şeria'nın güneyindeki Hebron (El- Halil) kenti olmak üzere bir çok kentte eş zamanlı protesto düzenledi.

İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarında 9'uncu güne girildi. İsrail ordusunun Gazze kentine başlattığı saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213'e, yaralıların sayısı ise 1400'e yükseldi.Filistin halkı ise, İsrail zulmüne karşı sokağa döküldü. Batı Şeria'nın güneyindeki Hebron şehrinde, binlerce Filistinli vatandaş Martyrs Caddesi'nin (Şehitler Caddesi) kontrol noktasına kadar şehrin sokaklarında düzenlenen gösteriye katıldı.

FİLİSTİN'E DESTEK VERİN ÇAĞRISI

Binlerce Filistinli gösteride Filistin bayraklarıyla " Gazze'teki katliama hayır. Özgür Kudüs" sloganları attı. Eylemde Gazze'deki saldırılara dünyanın sessiz kalmaması gerektiğini ifade eden Filistinliler, dünyayı Filistin'in yanında olmaya çağrdı. Şehirmerkezinde İsrail güçleri ve Filistinli gençler arasında şiddetli çatışmalar çıktı. Filistinli gençler, lastikleri ateşe verdi. İsrail ordusu Filistinli geçnlere plastik mermilerle müdahale etti. Batı Şeria'ya yakın bir çok kent ve Kudüs'te süresiz protestoların düzenleneceği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı