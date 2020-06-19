Filistin Halk Kurtuluş Cephesinden, eski İsrailli Bakan Livni'ye ödül verilmesine tepki
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Filistin Halk Kurtuluş Cephesinden, eski İsrailli Bakan Livni'ye ödül verilmesine tepki

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), eski İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni'ye Uluslararası Brückepreis Ödülü verilmesine tepki gösterdi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesinden, eski İsrailli Bakan Livni'ye ödül verilmesine tepki
19.06.2020 00:09 | Son Güncelleme: 19.06.2020 00:33

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), eski İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni'ye Uluslararası Brückepreis Ödülü verilmesine tepki gösterdi.

FHKC'den yapılan yazılı açıklamada, "Elini Filistinlilerin kanına bulayan ve özellikle Gazze'de yaptıklarıyla övünen bu suçluya ödül verilmesini kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Alman makamlarının Siyonist oluşuma yönelik taraflı ve destekleyici tutumu, bu kuruluşları uluslararası hukuku çiğnemeye ve Livni başta olmak üzere tutuklanmaktan veya uluslararası yargı önünde sorgulanmaktan kaçan savaş suçlularına ödüller vermeye teşvik ediyor.

Bu ödülün verilmesi, İsrail'in Filistinlilere yönelik suçlarının aklanmasına katkı sağlayacağı gibi bundan sonra suç işleme konusunda da ona cesaret verecek."

Ne olmuştu?

İsrail'in 27 Aralık 2008'de Gazze'ye başlattığı saldırılar sonucu 1436 sivil hayatını kaybetmişti.

Dönemin Dışişleri Bakanı Tzipi Livni hakkında işlediği savaş suçlarından dolayı İngiltere'de tutuklama emri bulunuyor.

Uluslararası Brückepreis Komitesi tarafından 1993'ten bu yana verilen Brückepreis Ödülü, kültür diplomasisi alanında halklar arası anlayışa katkı sağlayan kişilere sunuluyor.

Komitenin internet sitesinden Livni'ye verileceği açıklanan ödülün 6 Kasım'da düzenlenecek bir törenle teslim edilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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