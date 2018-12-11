Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin Kuruluşunun 51. Yıl Dönümü - Gazze

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Yüyürüşe katılanların bayraklar ile yürümesi

Yüyürüşe katılanların sloganlar atarak ilerlemesi

FHKC yöneticilerinden Mahir Mezher ile röportaj Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), kuruluşunun 51. yıl dönümü dolayısıyla Gazze'de yürüyüş düzenledi.

Gazze caddelerinden başlayan yürüyüş, kentin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda sona erdi. Yürüyüşe katılanlar, FHKC flamaları taşıyarak, direnişe bağlılık sloganları attı.

FHKC yöneticilerinden Mahir Mezher de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "FHKC'nin kuruluşunun 51. yıl dönümünde İsrail'e Filistin kurtulana kadar şehitlerin yolunda olduğumuzu haykırıyoruz." diye konuştu.

Mezher, "İsrail ile ilişkilerini normalleştirenlere, 'Filistin halkını yarı yolda bırakmayacağız. Gazze ablukasını kırmak için çalışacağız' mesajı gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Arap milliyetçileri tarafından 1967'de kurulan ve Marksist-Leninist çizgiye sahip FHKC, Filistin topraklarının bölünmesine karşı çıkıyor. Arap ve Yahudi halklarının bir arada yaşayabileceği tek bir Filistin devletinin kurulmasının, FHKC'nin en önemli hedefleri arasında yer aldığı ifade ediliyor.