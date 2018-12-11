Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin Kuruluşunun 51. Yıl Dönümü

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), kuruluşunun 51. yıl dönümü dolayısıyla Gazze'de yürüyüş düzenledi.

Gazze caddelerinden başlayan yürüyüş, kentin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda sona erdi. Yürüyüşe katılanlar, FHKC flamaları taşıyarak, direnişe bağlılık sloganları attı.

FHKC Merkez Komitesi üyesi Muhammed el-Gul, yürüyüş kapsamında yaptığı açıklamada, "(Filistinli gruplar arasındaki) Bölünmenin sona ermesi, halkımızın tüm güçleri tarafından imzalanan Filistin ulusal anlaşmalarının uygulanmasının hızlandırılması ve uygulama mekanizmaları kurulması gerekiyor." dedi.

Başta Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) olmak üzere ulusal kurumların rol ve statüsünü yeniden etkin hale getirmek için inisiyatifi ele alma yönünde ciddi çabalar harcanması gerektiğini kaydeden Gul, bunun siyasi güçlerin ve halkın birliği noktasında önemli olduğunu vurguladı.

FHKC yöneticilerinden Mahir Mezher de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "FHKC'nin kuruluşunun 51. yıl dönümünde İsrail'e Filistin kurtulana kadar şehitlerin yolunda olduğumuzu haykırıyoruz." diye konuştu.

Mezher, "İsrail ile ilişkilerini normalleştirenlere, 'Filistin halkını yarı yolda bırakmayacağız. Gazze ablukasını kırmak için çalışacağız' mesajı gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Arap milliyetçileri tarafından 1967'de kurulan ve Marksist-Leninist çizgiye sahip FHKC, Filistin topraklarının bölünmesine karşı çıkıyor. Arap ve Yahudi halklarının bir arada yaşayabileceği tek bir Filistin devletinin kurulmasının, FHKC'nin en önemli hedefleri arasında yer aldığı ifade ediliyor.