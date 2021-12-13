Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin 54. kuruluş yıl dönümü Gazze'de kutlandı

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), kuruluşunun 54. yıl dönümü münasebetiyle Gazze'de geniş katılımlı miting düzenledi.

Farklı Filistinli grupların liderlerinin katıldığı mitingde "Yeniden yurtlara dönene kadar normalleşme ve tasfiyeyle mücadele için Arap cephesine doğru" yazılı dövizler taşındı.

FHKC Siyasi Büro üyesi Cemil Mezher, etkinlik kapsamında yaptığı konuşmada, seçimlerin iptali kararından geri adım atılması ve ulusal bir programı esas alan Filistin hükümeti kurulması ve ulusal birliğin yeniden tesis edilmesi çağrısında bulundu.

Mezher, atılacak öncelikli adımın, adalet ve temsilde kapsayıcılığı gerçekleştiren, ulusal demokratik temeller üzerinde Filistin Kurtuluş Örgütünün yeniden inşası olduğunu kaydetti.

FHKC yetkilisi, ulusal ve İslami her kesimden grubun katılacağı Meclis seçimlerine hazırlık için bir yıllığına "geçici ulusal meclis" oluşturulmasını istediklerini söyledi.

Konuşmasında İsrail'in mayıs ayındaki saldırılarının ardından bölgede yürütülen imar meselesine de değinen Mezher, yeniden yapılanmanın herhangi bir şantaj ya da pazarlık konusu edilemeyeceğini vurguladı.

FHKC yetkilisi, ayrıca İsrail'le ilişkilerinin normalleşmesi karşısında direniş için kapsamlı bir Arap cephesi oluşturulması çağrısı yaptı.

Arap milliyetçileri tarafından 1967'de kurulan ve Marksist-Leninist çizgiye sahip FHKC, Filistin topraklarının bölünmesine karşı çıkıyor. Arap ve Yahudi halklarının bir arada yaşayabileceği tek bir Filistin devletinin kurulmasının, FHKC'nin en önemli hedefleri arasında yer aldığı ifade ediliyor.

AA / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Son Dakika Haberleri

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