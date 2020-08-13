Filistin Halk Kurtuluş Cephesi: BAE-İsrail anlaşması Filistin halkının sırtına saplanmış hançerdir
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Filistin Halk Kurtuluş Cephesi: BAE-İsrail anlaşması Filistin halkının sırtına saplanmış hançerdir

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail'in normalleşme anlaşmasını Filistin halkının sırtına saplanmış bir hançer olarak nitelendirdi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi: BAE-İsrail anlaşması Filistin halkının sırtına saplanmış hançerdir
13.08.2020 22:45 | Son Güncelleme: 13.08.2020 22:48

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail'in normalleşme anlaşmasını Filistin halkının sırtına saplanmış bir hançer olarak nitelendirdi.

FHKC'den yapılan yazılı açıklamada, BAE ile İsrail'in normalleşme anlaşmasının Arap milletine karşı yeni bir komplo olduğu kaydedilerek, "BAE ile İsrail'in normalleşme anlaşması Filistin halkının sırtına saplanmış bir hançerdir. Bu kez BAE'nin onayıyla daha saldırgan bir savaşın ve topraklarımızda siyonizm, Yahudileştirme ve yerleşim birimlerinin genişlemesinin yolu açılacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Başta BAE'nin İsrail'de büyükelçilik binasının inşası olmak üzere iki ülke arasındaki anlaşmanın Arap milletine karşı bir tehdit, Filistin halkına karşı da düşmanca bir adım olduğu ifade edildi.

BAE ile İsrail'in normalleşme anlaşmasının ABD Başkanı Trump'tan ülkesindeki seçmenlere bir mesaj taşıdığı dile getirilen açıklamada, söz konusu adımın ulusal davalarını tasfiye etmeyi amaçlayan "Yüzyılın Anlaşması" planının önünü açtığı aktarıldı.

FKÖ yetkilisinden BAE'ye tepki: "Lütfen bize iyilik yapma"

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulu Üyesi Hanan Aşravi ise BAE'nin,"iki devletli çözüm şansını korumak" için İsrail'le normalleşildiği açıklamasına tepki gösterdi.

Aşravi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu açıklamaya karşı "Lütfen bize iyilik yapma. Biz kimsenin incir yaprağı değiliz. (Kimsenin kusurunu örtmeyeceğiz)" ifadesini kullandı.

FKÖ yetkilisi BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a da hitaben "Ülkenin soyulmasından sıkıntı duymamış olabilirsin. İşgal ve esaret altında yaşamanın acısını da duymamış olabilirsin. Evin yıkılmamış, sevdiklerin öldürülmemiştir, dostların tarafından da satılmamışsındır." şeklinde paylaşımda bulundu.

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, ülkesinin ABD'nin ara buluculuğunda İsrail ile normalleşme adımını "iki devletli çözüm şansını korumak" için attığını savunmuştu.

Hamas, Fetih ve İslami Cihad hareketleri de BAE-İsrail anlaşmasına tepki göstermişti.

Trump anlaşmayı duyurdu, İsrail ve BAE doğruladı

İsrail ile BAE'nin ilişkilerini "tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını önce ABD Başkanı Donald Trump duyurdu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İyi muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün" değerlendirmesi yaptı.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edildi.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Kaynak: AA

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