Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail'in 2020'de kendilerine yönelik 490 ihlalde bulunduğunu açıkladı
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Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail'in 2020'de kendilerine yönelik 490 ihlalde bulunduğunu açıkladı

18.01.2021 19:57 | Son Güncelleme: 18.01.2021 20:00
Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail'in 2020'de kendilerine yönelik 490 ihlalde bulunduğunu açıkladı

Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail güçlerince 2020 yılında Filistinli gazeteci ve medya kuruluşlarına karşı 490 ihlale imza atıldığı belirtildi.

Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail güçlerince 2020 yılında Filistinli gazeteci ve medya kuruluşlarına karşı 490 ihlale imza atıldığı belirtildi.

Sendikanın işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen basın toplantısında açıklanan raporunda, "Gazetecilere yönelik suçlar devam ediyor, sayı ve nitelik olarak giderek artıyor. Bununla gazetecileri susturma ve işgal devletinin hikayesine karşılık Filistin halkının hikayesinin anlatılmasını engelleme hedefleniyor." ifadelerine yer verildi.

Raporda, başta 185 basın mensubunun gözaltına alınması başta olmak üzere ihlallerin birçok şekilde ortaya çıktığını ve olayları aktarırken çalışmalarının engellendiğine vurgu yapılarak, 12 gazetecinin İsrail askerlerince atılan gaz kapsülüyle, 24'ünün de plastik mermiyle yaralandığı kaydedildi.

Gazetecilerden 36'sının çeşitli sürelerce, 20'sinin de yıl sonuna kadar İsrail cezaevlerinde gözaltında tutulduğunun altı çizilen raporda, 44 gazetecinin İsrail'in "göstermelik" mahkemelerinde yargılandığı ve yüksek meblağlarda para cezalarına çarptırıldığı aktarıldı.

Raporda, çok sayıda gazetecinin evlerine ve basın kuruluşlarının ofislerine baskın düzenlendiği, ekipmanlarının tahrip edildiği veya el konulduğu belirtildi.

Ayrıca sosyal medya kuruluşlarının Filistin ile ilgili içeriklere sansür uyguladığına dikkat çekilen raporda, Facebook, Twitter, YouTube ve Zoom'un açık bir şekilde İsrail yanlısı tavırlar ortaya koyduğuna vurgu yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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