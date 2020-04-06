Filistin Gazeteciler Sendikası: AA, doğru bilgiye ulaşmada önemli bir kaynak Gazze Şeridi'ndeki Filistin Gazeteciler Sendikası, Anadolu Ajansı'nın (AA) doğru bilgiye ulaşmada önemli bir kaynak olması dolayısıyla, bölgesel ve uluslararası alanda seçkin bir yer edindiğini belirtti.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Gazeteciler Sendikası, Anadolu Ajansı'nın (AA) doğru bilgiye ulaşmada önemli bir kaynak olması dolayısıyla, bölgesel ve uluslararası alanda seçkin bir yer edindiğini belirtti. Filistin Gazeteciler Sendikası, AA'nın 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı tebrik mesajında, "AA, doğru bilgiye ulaşmada önemli bir kaynak." ifadesine yer verdi. AA'nın Filistin meselesine verdiği önemin Türkiye ile Filistin arasındaki tarihi ilişkilerin derinliğini gösterdiği kaydedilen açıklamada, ajansın Filistin meselesi başta olmak üzere her zaman adaletin yanında yer aldığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca Filistin'in yanı sıra Arap ve uluslararası kamuoyunun güvenini kazanmayı başaran AA'nın yetkinliğinden de övgüyle söz edildi. Kaynak: AA