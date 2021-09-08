Filistin Esirler Heyetinden uluslararası topluma Filistinli tutukluları koruma çağrısı
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Filistin Esirler Heyetinden uluslararası topluma Filistinli tutukluları koruma çağrısı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti, İsrail güçlerinin Filistinli tutuklulara yönelik "Nazi suçları" işlediğini belirterek, uluslararası topluma Filistinli tutukluları koruması için devreye girme çağrısı yaptı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti, İsrail güçlerinin Filistinli tutuklulara yönelik "Nazi suçları" işlediğini belirterek, uluslararası topluma Filistinli tutukluları koruması için devreye girme çağrısı yaptı.

Esirler Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde bulunan Negev Cezaevi'nin 6'ncı bölümüne çeşitli silahlar ve köpeklerle baskın düzenlediği, Filistinli tutuklulara yönelik "Nazi suçları" işlediği belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, ellerini ve ayaklarını kelepçeledikten sonra Filistinli tutukluları bölümün dışına attıkları ve burada darbettikleri vurgulandı.

Filistinli tutukların da aynı bölümde bulunan 7 koğuşu ateşe verdikleri ifade edilen açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Örgütü başta olmak üzere uluslararası topluma Filistinli tutukluları koruma çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, uluslararası toplumun "suskunluğunun" büyük bir utanç olduğuna vurgu yapılarak, söz konusu baskının devam etmesi durumunda "savaşın" cezaevlerinin dışına taşacağı belirtildi.

Tüm cezaevlerinde gerginlik yaşanıyor

Öte yandan Filistin Esirler Cemiyetinin Basın Sözcüsü Emani Sarahne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Gilboa Hapishanesi'nden 6 Filistinli tutuklunun firar etmesinin ardından İsrail Cezaevleri İdaresinin (ŞABAS-IPS) tutuklulara yönelik çeşitli cezalar uyguladığını belirtti.

Sarahne, İsrail güçlerinin baskın ve baskılarının ardından Gilboa, Megiddo, Negev, Rimon ve Ofer başta olmak üzere tüm İsrail cezaevlerinde çok ciddi gerginliğin hakim olduğuna vurgu yaparak, uluslararası topluma Filistinli tutuklulara koruma sağlaması çağrısında bulundu.

ŞABAS'ın Filistinli tutukluların ailelerinin ziyaretlerine de son birkaç gündür çeşitli engeller çıkardığına dikkati çeken Sarahne, Filistinli tutukluların hayatlarının "tehlikede" olduğunu kaydetti.

Ne olmuştu?

Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zebidi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Yakub Nufeyat, Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri, Eyhem Fuad Kemamci, Mahmud Abdullah el-Arıda'nın cezaevinde aynı koğuşta kaldıklarını ve 10 metrelik bir tünel kazdıklarını bildirmişti.

Gilboa Hapishanesi'nin İsrail'deki yüksek güvenlikli hapishanelerden biri olduğu, İrlandalı uzmanların gözetiminde inşa ettirilerek 2004'te açıldığı ifade edildi.

Filistin Esirler Heyetinden uluslararası topluma Filistinli tutukluları koruma çağrısı
Filistin Esirler Heyetinden uluslararası topluma Filistinli tutukluları koruma çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Filistin Esirler Heyetinden uluslararası topluma Filistinli tutukluları koruma çağrısı
Filistin Esirler Heyetinden uluslararası topluma Filistinli tutukluları koruma çağrısı
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