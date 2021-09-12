Filistin Esirler Cemiyeti: Kaçtıktan sonra yakalanan 4 Filistinlinin sağlık durumundan İsrail sorumludur - Haberler
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Filistin Esirler Cemiyeti: Kaçtıktan sonra yakalanan 4 Filistinlinin sağlık durumundan İsrail sorumludur

AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
Filistin Esirler Cemiyeti: Kaçtıktan sonra yakalanan 4 Filistinlinin sağlık durumundan İsrail sorumludur

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in kuzeyindeki Gilboa Hapishanesi'nden kaçtıktan sonra yakalanan 4 Filistinli tutuklunun sağlık durumundan İsrail yönetimini sorumlu tuttu.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in kuzeyindeki Gilboa Hapishanesi'nden kaçtıktan sonra yakalanan 4 Filistinli tutuklunun sağlık durumundan İsrail yönetimini sorumlu tuttu.

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris, yaptığı yazılı açıklamada, Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El- Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zübeydi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Eyhem Fuad Mahmud Abdullah el-Arıda'nın yakalandıktan sonra darbedildiği yönündeki haberler in ardından sağlık durumlarıyla ilgili endişelerin arttığını belirtti.

İsrail basınında Zübeydi'nin Rambam Hastanesi'ne kaldırılacağı yönünde çıkan haberler in, gördükleri kötü muamelenin göstergesi olduğunu kaydeden Faris, İsrail makamlarının, ancak büyük işkencelere maruz kaldıkları zaman tutukluları sivil hastanelere kaldırdığına işaret etti.

Basında yer alan tutuklulara ait resimlerde darp izlerinin görüldüğünü ve giydikleri kıyafetlerin başka izleri de gizlediğine değinen Faris, "Esirlerle ilgili haberler i İsrail'in servis etmesi ve tutukluların avukatlarla görüşmesine engel olunması, maruz kaldıkları işkencenin üstünün örtülmek istendiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Tutukluların sağlık durumundan İsrail'i sorumlu tutan Faris, Uluslararası Kızılhaç Komitesine bu konuda bilgi almak için tutukluları ziyaret etme çağrısı yaptı.

Basında, Zübeydi'nin, darp sonucu sol gözünün altındaki kemiğin kırıldığı ve yüzünde bu sebeple şişme meydana geldiği yönünde haberler çıkmış, bununla ilgili fotoğraflar paylaşılmıştı.

Filistinli 6 tutuklu 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı.

Hapisten kaçan Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zübeydi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Eyhem Fuad Mahmud Abdullah el-Arıda yakalanmıştı.

Hapisten kaçan diğer iki Filistinli tutuklu Eyhem Fuad Kemamci ve Yakub Nufeyat henüz bulunamadı.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Filistin Esirler Cemiyeti: Kaçtıktan sonra yakalanan 4 Filistinlinin sağlık durumundan İsrail sorumludur - Haberler
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