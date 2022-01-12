Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail kanser hastası tutukluya ağrı kesici vermekle yetindi

Filistin Esirler Cemiyeti, tutuklu kanser hastası Nasır Ebu Humeyd'in İsrail hapishanesinde aylarca tıbbi ihmale maruz kaldığını, sadece ağrı kesici verilmesi nedeniyle tutuklunun sağlık durumunun kötüleştiğini bildirdi.

Cemiyet, hastalığı süresince Ebu Humeyd'le birlikte kalan Filistinli tutukluların ifadelerine dayanarak yazılı bir açıklama yayımladı.

Ebu Humeyd'in Ocak 2021'de başlayan ve 2 ay süren "göğüs ağrısı ve nefes almada zorluk" gibi sağlık problemleri yaşadığı ve birkaç kez hapishane kliniğine gittiği aktarılan açıklamada, "Ancak sağlık durumu kötüleşmeye başladı. Kötü koku nedeniyle kusma şikayeti baş gösterdi. Tüm bunlar olurken hapishane doktoru ağrı kesici vermekle yetindi." ifadeleri kullanıldı.

Birkaç ay sonra Ebu Humeyd'e akciğer kanseri teşhisi konulduğu ancak hapishane revirinin hasta tutukluya çok sayıda antibiyotik ve ağrı kesici vermeye devam ettiği kaydedilen açıklamada, Ağustos 2021'den bu yana da Filistinli tutuklunun sağlık durumunun açık bir şekilde kötüye gittiği kaydedildi.

Ameliyatı intörn doktor tarafından yapıldı

Ebu Humeyd'in akciğere tüp takılması ameliyatının da intörn bir doktor tarafından yapıldığına, ameliyat sırasında akciğerin mikrop kaptığına ve tutuklunun sağlık durumunun daha da kötüleştiğine dikkat çekilen açıklamada, "Tüm bu detaylar, Ebu Humeyd'e yönelik işlenen suçun boyutlarını gözler önüne seriyor." ifadesine yer verildi.

Vaid Derneği Sözcüsü Abdullah Kındil de daha önce yaptığı açıklamada, kanserin Ebu Humeyd'in akciğeri dışına da sıçradığını ve son zamanlarda vücuduna giren bir mikrobun, tıbbi ihmal nedeniyle sağlığının daha da bozulmasına yol açtığını söylemişti.

Kındil, Filistinli tutuklunun şu anda bilincinin kapalı olduğunu her an ölebileceğini ifade etmişti.

20 yıl önce tutuklanan Ebu Humeyd'e, 7 kez müebbet hapis cezası verildi

İsrail'de bombalı eylemler düzenlediği ifade edilen Aksa Şehitleri Tugayı'nın kuruluş sürecinde yer almak suçlamasıyla 2002'de tutuklanan Ebu Humeyd, 7 kez müebbet ve 50 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Filistin Esirler Cemiyeti, 1 Ocak'ta kanser hastası Ebu Humeyd'in sağlık durumunun kötüleştiğini ve hastaneye nakledildiğini duyurmuştu.

Cemiyetin verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 500'ü "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 550 Filistinli bulunuyor. Bunların yaklaşık 170'i çocuklardan oluşuyor.

AA / Hacer Başer - Son Dakika Haberleri

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