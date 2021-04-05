Filistin Esir İşleri Heyeti: İsrail hapishanesinde açlık grevi yapan Batran'ın sağlığı bozulmaya başladı
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Filistin Esir İşleri Heyeti: İsrail hapishanesinde açlık grevi yapan Batran'ın sağlığı bozulmaya başladı

Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel
Filistin Esir İşleri Heyeti: İsrail hapishanesinde açlık grevi yapan Batran'ın sağlığı bozulmaya başladı

Filistin Esir İşleri Heyeti, İsrail hapishanesinde idari tutukluğunu protesto etmek için 45 gündür açlık grevi yapan Filistinli İmad el-Batran'ın sağlık durumunda bozulmalar görüldüğünü bildirdi.

Filistin Esir İşleri Heyeti, İsrail hapishanesinde idari tutukluğunu protesto etmek için 45 gündür açlık grevi yapan Filistinli İmad el-Batran'ın sağlık durumunda bozulmalar görüldüğünü bildirdi.

Esir İşleri Heyeti, yaklaşık 10 yıldır İsrail cezaevlerinde tutulan 47 yaşındaki Batran'ın sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Hakkındaki idari tutukluluk kararını protesto için 45 gündür açlık grevini sürdüren Batran'ın sağlık durumu bozulmaya başladı." ifadesine yer verildi.

Filistinli tutuklunun, halsizlik, vücut ağrısı, vücudunun çoğu yerinde kaşıntı ve kızarıklıktan şikayet ettiği belirtilen açıklamada, Batran'ın tutukluluk sürecinde daha önce de iki kez açlık grevi yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, ilk grevin 2013 yılında 105 gün, ikinci grevin ise 2016'da 36 gün sürdüğü aktarıldı.

Öte yandan, Filistin Esirler Cemiyeti, Ofer Askeri Mahkemesinin Batran hakkındaki idari tutukluluk kararını gözden geçireceğini duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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