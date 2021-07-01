Filistin Esir İşleri Heyeti Başkanı, İsrail hapishanelerindeki 2 Filistinli tutuklunun hayatından endişeli
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Filistin Esir İşleri Heyeti Başkanı, İsrail hapishanelerindeki 2 Filistinli tutuklunun hayatından endişeli

Filistin Esir İşleri Heyeti Başkanı, İsrail hapishanelerindeki 2 Filistinli tutuklunun hayatından endişeli
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Filistin Esir İşleri Heyeti Başkanı Kadri Ebubekir, İsrail hapishanelerinde biri açlık grevindeki 2 Filistinli tutuklunun sağlık durumlarının kötüye gittiğini ve vefat edebileceklerini belirtti.

Filistin Esir İşleri Heyeti Başkanı Kadri Ebubekir, İsrail hapishanelerinde biri açlık grevindeki 2 Filistinli tutuklunun sağlık durumlarının kötüye gittiğini ve vefat edebileceklerini belirtti.

FKÖ'ye bağlı Heyet tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ebubekir, açlık grevindeki Gazanfer Ebu Atvan (28) ile sağlık sorunları yaşayan İyad Hıreybat'ın (39) Batı Şeria'nın güneyinde bulunan Dura beldesindeki evlerini ziyaret etti.

Ebubekir, idari tutukluluğa tepki için 57 gündür açlık grevinde olan ve İsrail'deki Kaplan Hastanesinde yatan Ebu Atvan'ın sağlık durumunun endişe verecek şekilde kötüleştiğini, hayatını ya da organlarından birini kaybetme ihtimali olduğunu ifade etti.

Ebu Atvan'ın, herhangi bir takviye almadığını aktaran Ebubekir, kalbinin aniden durmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Ebubekir, müebbet hapse mahkum olan ve 2002'den bu yana tutukluluk hali devam eden Hıreybat'ın da sağlık durumunun kötüleştiğini, vücudunda titremeye neden olan sinirsel bir hastalığa yakalandığını, konuşmada ve hareket ederken güçlük çektiğini, geçici hafıza kaybı yaşadığını ancak İsrail'in gerekli tedaviyi uygulamadığını vurguladı.

Bu uygulamaların, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik kasıtlı ve yavaş yavaş öldürme politikasının bir parçası olduğunu kaydeden Ebubekir, uluslararası topluma ve insan hakları kuruluşlarına Ebu Atvan ile Hıreybat'ın maruz kaldığı bu muameleye son verilmesi için harekete geçme çağrısı yaptı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular

Filistin kaynaklarına göre İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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