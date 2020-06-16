Filistin ekonomisi benzeri görülmemiş mali bir krizle karşı karşıya
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Filistin ekonomisi benzeri görülmemiş mali bir krizle karşı karşıya

Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin yönetiminin daha önce hiç yaşamadığı kadar büyük bir mali krizle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Filistin ekonomisi benzeri görülmemiş mali bir krizle karşı karşıya
16.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:49

Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin yönetiminin daha önce hiç yaşamadığı kadar büyük bir mali krizle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

İsrail'in Filistinlilere ait vergi gelirlerinde yaptığı kesinti ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkileri nedeniyle Filistin yönetiminin mayıs ayındaki gelirlerinin yüzde 90 gerilemesi, yönetime bağlı memur maaşlarının ödenmesi konusunda büyük güçlük oluşturdu.

Bu nedenle yaklaşık 135 bin memurun mayıs ayı maaşı, üç haftalık gecikmeye rağmen henüz ödenmedi. Filistin yönetimi, az da olsa maaşların bir kısmını ödeyebileceği geliri ise henüz elde edebilmiş değil.

Bu kapsamda Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim, düzenlediği bir basın toplantısında Maliye Bakanlığının yeterli gelir elde edememesi nedeniyle memur maaşlarının ödeme tarihi ile ilgili bir bilgi veremeyeceklerini söyledi.

Öte yandan Maliye Bakanlığı da Kovid-19 nedeniyle aylık 110 milyon dolar gelir getiren yerel vergilerin yüzde 60 gerilediğini açıkladı.

Filistin hükümeti bu nedenle Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 ay önce ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) süresini haziran ayında 30 gün daha uzatma kararı aldı.

Maliye Bakanlığının verilerine göre, mayıs ayında Filistin'e verilen dış destek, sadece 28 milyon dolardı. Bu desteğin eklenmesiyle Filistin yönetiminin mayısta elde ettiği gelir 68 milyon dolar oldu.

Söz konusu rakam da aylık 300 milyon doları bulan genel giderlerin sadece beşte birini karşılamaya yetti.

Filistin, İsrail'den mayıs ayı vergi geliri ödemesini teslim almayı da reddetti

Diğer taraftan Filistin Devlet Başkanı Abbas, 19 Mayıs'ta ülkedeki güvenlik yetkililerine İsrail ile koordinasyonu derhal durdurmaları talimatı verdi.

Filistin Sivil İşler İdaresi Başkanı Hüseyin eş-Şeyh, 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, "Filistin yönetiminin İsrail ile yapılan anlaşma ve mutabakatlara bağlı kalınmayacağı yönündeki kararına binaen, vergi gelirlerini teslim almayı reddettiklerini duyurdu.

Ülkeye ithal edilen malların gümrük vergileri olan bu kaynak, Filistin'in genel gelirlerinin yüzde 60'tan fazlasını oluşturuyordu.

Filistin yönetiminin İsrail hapishanelerindeki tutuklulara, ailelerine ve şehit ailelerine maddi yardım yapmasına itiraz eden İsrail yönetimi, 2018'de Filistinlilerin gümrük vergilerinden bir kısmını kesme hakkına ilişkin kanun çıkarmıştı.

Hükümet kredi alma kotasını doldurdu

Filistin yönetiminin içinde bulunduğu bu krizin daha öncekilerden farklı ve büyük olduğu ifade ediliyor.

Önceki yıllarda da İsrail'in vergi kesintilerinin olduğu ancak bu yılki ekonomik krizin Kovid-19 nedeniyle katlandığı ve baş edilemez bir hal aldığı ifade ediliyor.

İsrail'in vergi kesintileri nedeniyle zor durumda olan Filistin ekonomisi, kendisini toparlayamadan salgının etkileriyle karşı karşıya kaldı.

Sadece vergi kesintisi sebebiyle sıkıntı yaşadığı dönemlerde memur maaşlarını ödemek için yerel bankalardan kredi alan Filistin hükümetinin bu kez, borçlanma gücü de azalmış durumda.

Adını paylaşmak isteyemeyen bir bankanın müdürü de AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin kredi alma kotasını doldurduğunu söyledi.

Yetkili, hükümetin Kovid-19'la mücadele için talep ettiği 400 milyon doların sadece 30 milyon dolarını tahsil edebildiğini aktardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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