Filistin'e yönelik saldırılara sessiz kalan Avusturya'dan İsrail'e destek
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Filistin'e yönelik saldırılara sessiz kalan Avusturya'dan İsrail'e destek

Filistin'e yönelik saldırılara sessiz kalan Avusturya'dan İsrail'e destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına sessiz kalan Avusturya'da Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekilerek, İsrail'e açık destek verildi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına sessiz kalan Avusturya'da Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekilerek, İsrail'e açık destek verildi.

İsrail, Filistinlilere ve Gazze'ye yönelik saldırılarını ve operasyonlarını sürdürürken, İsrail'e destek mesajları geliyor. Gazze'de masumları hedef alan İsrail'e bir destek de Avusturya'dan geldi. Filistin'e yönelik acımasız saldırılara sessiz kalan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında İsrail'e destek verdiklerini açıkladı. Başbakanlık binasının en üst katına, Avusturya ve Avrupa Birliği bayraklarının yanına İsrail bayrağı da çekildi. - VİYANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Erdoğan: "İsrail'in Filistin şehirlerinde ve Kudüs'te sergilediği saldırganlığa karşı çıkmak insanlığın tamamının namus borcudur."
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