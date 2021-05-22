Filistin'e destek veren 3 ünlü ismi hedef gösteren New York Times'taki ilan tepki gördü
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Filistin'e destek veren 3 ünlü ismi hedef gösteren New York Times'taki ilan tepki gördü

Filistin'e destek veren 3 ünlü ismi hedef gösteren New York Times'taki ilan tepki gördü
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

NEW İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını eleştiren ve Filistin'e destek veren Bella Hadid, Gigi Hadid ve Dua Lipa'yı hedef gösteren New York Times (NYT) gazetesindeki ilan tepki çekti.

NEW İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını eleştiren ve Filistin'e destek veren Bella Hadid, Gigi Hadid ve Dua Lipa'yı hedef gösteren New York Times (NYT) gazetesindeki ilan tepki çekti.

Filistin asıllı ABD'li modeller Bella Hadid ile kardeşi Gigi Hadid ve yine Filistin'e destek veren şarkısı Dua Lipa, NYT gazetesinde yer alan tam sayfa bir ilanda "İsrail'i kınayıp Hamas'a sessiz kalmakla" suçlandı.

Amerikalı haham Shmuley Boteach'in başında olduğu "Dünya Değerler Ağı" adlı örgüt tarafından verilen ilan, Filistin'e destek veren 3 ünlü ismi doğrudan hedef gösterdiği gerekçesiyle sosyal medyada yoğun tepkilerle karşılaştı.

Paylaşımlarında bu ilanı basan NYT gazetesine de tepki gösteren çok sayıda kullanıcı, gazetenin böyle bir ilanı yayınladıktan sonra tarafsızlığını koruduğunu iddia edemeyeceğine vurgu yaptı.

Hadid kardeşler ile Lipa'nın fotoğraflarına yer verilen ilanda, "Bella, Gigi, Dua; Hamas ikinci Holokost çağrısı yapıyor. Onları derhal kınayın." ifadeleri kullanıldı.

Bella Hadid, olayların başladığı ilk günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Eğer Amerikalıysanız bilin ki ödediğiniz vergilerin bu yaşananlarda payı var! İsrail'e her yıl 3,8 milyar dolar ödüyoruz. Bunu biliyor muydunuz?" demişti.

Hadid, New York'ta yapılan ve kendisinin de katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden kareler paylaşarak, "Şu an böyle hissediyorum. Bu kadar güzel, zeki, saygılı, sevgi dolu, kibar ve cömert Filistinlinin etrafında olmak... Bütün hissettiriyor. Filistin özgür kalana kadar Filistin'e özgürlük." diye yazmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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