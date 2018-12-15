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Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan'ın basın açıklaması

Hediye takdim edilmesi Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesinin Filistin topraklarını ve Kudüs'ü savunmaya kararlı olduğunu söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyeti başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Meclis Başkanı Nebih Berri tarafından da kabul edilen Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği heyeti, daha sonra da Beyrut Valisi Ziyad Şebib ve Lübnan İşçi Sendikaları Birliği Başkanı Bişara el-Esmer'i makamlarında ziyaret etti.

Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Başkanı Arslan, ziyaretlerin ardından basına yaptığı açıklamada, işgalci İsrail'in Filistin halkına yönelik günlük işlediği acımasız ihlaller karşısında Filistin ve Kudüs'e destek için çabaların birleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Filistin'in gasp edilmiş topraklarını Filistin halkına iade etme uğruna çalıştıklarını söyleyen Arslan, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması ve Gazze Şeridi'ne yönelik ablukanın sona ermesi ile dünya kamuoyunun dikkatini Filistin davasına çekmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Türkiye'nin yanı sıra Ürdün, Lübnan, Cezayir, Fas, Tunus, Sudan, Moritanya, Filistin ve Senegal'dan üyelerin bulunduğu Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği heyeti, yarın protesto için işgal altındaki Filistin toprakları sınırına gitmesi bekleniyor.