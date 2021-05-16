Filistin'e destek gösterisi
Pankart ve Filistin bayrağı detayları Göstericilerin slogan atması Göstericilerle röportajlar Gösteri yürüyüşünden detaylar NEW YORK - ABD'nin New York kentinin Brooklyn bölgesinde toplanan yüzlerce kişi, Filistin halkına destek mitingi düzenledi.
Pankart ve Filistin bayrağı detayları
Göstericilerin slogan atması
Göstericilerle röportajlar
Gösteri yürüyüşünden detaylar NEW YORK - ABD'nin New York kentinin Brooklyn bölgesinde toplanan yüzlerce kişi, Filistin halkına destek mitingi düzenledi. New Yorklular, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol