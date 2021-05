Filistin'e destek gösterisi

Pankart ve Filistin bayrağı detayları Göstericilerin slogan atması Göstericilerle röportajlar Gösteri yürüyüşünden detaylar NEW YORK - ABD'nin New York kentinin Brooklyn bölgesinde toplanan yüzlerce kişi, Filistin halkına destek mitingi düzenledi.

Gösteri yürüyüşünden detaylar NEW YORK - ABD'nin New York kentinin Brooklyn bölgesinde toplanan yüzlerce kişi, Filistin halkına destek mitingi düzenledi. New Yorklular, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol