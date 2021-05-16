Filistin'e destek gösterisi
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Filistin'e destek gösterisi

Filistin'e destek gösterisi
Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

Pankart ve Filistin bayrağı detayları Göstericilerin slogan atması Göstericilerle röportajlar Gösteri yürüyüşünden detaylar NEW YORK - ABD'nin New York kentinin Brooklyn bölgesinde toplanan yüzlerce kişi, Filistin halkına destek mitingi düzenledi.

Pankart ve Filistin bayrağı detayları

Göstericilerin slogan atması

Göstericilerle röportajlar

Gösteri yürüyüşünden detaylar NEW YORK - ABD'nin New York kentinin Brooklyn bölgesinde toplanan yüzlerce kişi, Filistin halkına destek mitingi düzenledi. New Yorklular, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti.

Filistin'e destek gösterisi
Filistin'e destek gösterisi
Filistin'e destek gösterisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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