Filistin'e destek gösterilerinin ardından bir grup Ürdünlü Filistin sınırına akın etti
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Filistin'e destek gösterilerinin ardından bir grup Ürdünlü Filistin sınırına akın etti

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Ürdün-Filistin sınır kapısına koşanlardan detaylar ÜRDÜN - Ürdün'ün çeşitli kentlerinde Filistin'e düzenlenen destek gösterilerinin ardından bir grup Ürdünlü, Ürdün'ün Şevne El-Cenubiyye bölgesindeki Ürdün-Filistin sınır kapısına (İsrail'in kontrolünde) akın etti.

Ürdün-Filistin sınır kapısına koşanlardan detaylar ÜRDÜN - Ürdün'ün çeşitli kentlerinde Filistin'e düzenlenen destek gösterilerinin ardından bir grup Ürdünlü, Ürdün'ün Şevne El-Cenubiyye bölgesindeki Ürdün-Filistin sınır kapısına (İsrail'in kontrolünde) akın etti.

Filistin'e destek gösterilerinin ardından bir grup Ürdünlü Filistin sınırına akın etti
Filistin'e destek gösterilerinin ardından bir grup Ürdünlü Filistin sınırına akın etti
Filistin'e destek gösterilerinin ardından bir grup Ürdünlü Filistin sınırına akın etti
Filistin'e destek gösterilerinin ardından bir grup Ürdünlü Filistin sınırına akın etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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