Filistin'e destek gösterilerinin ardından bir grup Ürdünlü Filistin sınırına akın etti
Ürdün-Filistin sınır kapısına koşanlardan detaylar ÜRDÜN - Ürdün'ün çeşitli kentlerinde Filistin'e düzenlenen destek gösterilerinin ardından bir grup Ürdünlü, Ürdün'ün Şevne El-Cenubiyye bölgesindeki Ürdün-Filistin sınır kapısına (İsrail'in kontrolünde) akın etti.
Ürdün-Filistin sınır kapısına koşanlardan detaylar ÜRDÜN - Ürdün'ün çeşitli kentlerinde Filistin'e düzenlenen destek gösterilerinin ardından bir grup Ürdünlü, Ürdün'ün Şevne El-Cenubiyye bölgesindeki Ürdün-Filistin sınır kapısına (İsrail'in kontrolünde) akın etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı