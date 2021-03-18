Filistin: Doğu Kudüs'te 37 Filistinli aile İsrail'in zorla evlerinden çıkarma tehdidiyle karşı karşıya
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Filistin: Doğu Kudüs'te 37 Filistinli aile İsrail'in zorla evlerinden çıkarma tehdidiyle karşı karşıya

18.03.2021 21:07 | Son Güncelleme: 18.03.2021 21:14
Filistin: Doğu Kudüs'te 37 Filistinli aile İsrail'in zorla evlerinden çıkarma tehdidiyle karşı karşıya

Filistin, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan 37 Filistinli aileyi Yahudi yerleşimciler lehine evlerini boşaltmaya zorladığını duyurdu.

Filistin, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan 37 Filistinli aileyi Yahudi yerleşimciler lehine evlerini boşaltmaya zorladığını duyurdu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BM Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır ve BM Güvenlik Konseyinin bu ayki başkanı ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'e Doğu Kudüs'te yaşananlara ilişkin birer mektup gönderdi.

Büyükelçi Mansur, mektuplarında, "Doğu Kudüs'te en az 37 Filistinli aile İsrail'in zorla evlerinden çıkarma tehdidiyle karşı karşıyadır." ifadelerine yer verdi.

Bu ailelerin hala mülteci konumunda olduğuna ve 195 kişiden oluştuğuna dikkati çeken Mansur, "Birçok aile sürekli, gelecek aylarda zorla yerlerinden edilme tehdidi altında yaşıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail mahkemesinin bu yılın başında Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde birçok aileyi yerinden etme kararı aldığını vurgulayan Mansur, "BM Güvenlik Konseyinin atıl durumuna son verme zamanı geldi." ifadeleriyle uluslararası topluma İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

?- Şeyh Cerrah'taki Filistinliler İsrail'in zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde 1948'deki Nekbe'de (Büyük Felaket) mülteci konumuna düşen Filistinliler yaşıyor.

Topraklarından koparılıp 1956'da buraya yerleştirilen Filistinli aileler, Yahudi yerleşimcilerin açtığı davalar nedeniyle şimdi bir kez daha İsrail'in zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki arazileri 1948'den önce satın aldıklarını iddia eden Yahudi yerleşimciler, 37 Filistinli ailenin yaşadığı 27 evin kendilerine verilmesini istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Rasim Öztekin Berrak Tüzünataç
Spor Ünal Karaman Halis Özkahya Emre Belözoğlu Lukas Podolski Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Hdp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Filistin: Doğu Kudüs'te 37 Filistinli aile İsrail'in zorla evlerinden çıkarma tehdidiyle karşı karşıya - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 21:15:21. #1.16#
title