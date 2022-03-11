Filistin Dışişleri Bakanlığından Maliki-Çavuşoğlu görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile uluslararası ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu Antalya Diplomasi Forumu öncesinde Maliki'nin Çavuşoğlu ile dün gerçekleştirdiği ikili görüşme hakkında yazılı açıklama yaptı.

Maliki'nin, misafirperverliğinden ötürü Çavuşoğlu'na teşekkürlerini ilettiği kaydedilen açıklamada, "Bakan Maliki, Türkiye'nin Rus ve Ukrayna halkları arasında barışı sağlama çabalarına övgüde bulundu, Türk diplomasisinin parlaklığına ve uluslararası çatışmaları çözmedeki son başarılarının boyutuna dikkati çekti." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası ve bölgesel gelişmeleri değerlendiren iki bakan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un 9-10 Mart'ta Türkiye'ye düzenlediği ziyareti de ele aldı.

Buna göre Maliki, Türkiye'nin İsrail ile ilişkileri yeniden kurmasının, "Ankara'nın Filistin halkına yönelik politikasının ve Filistin'in kendi kaderini tayin hakkının değiştiği anlamına gelmediğini" vurguladı.

Maliki, mevkidaşı Çavuşoğlu'na, İsrail güçlerinin son dönemde Filistin halkına yönelik artan saldırıları ve yasa dışı yerleşimleri genişletmesi hakkında bilgilendirdi.

Filistin hükümetinin yaşadığı mali krize de değinen Maliki, bunun, İsrail'in Filistin yönetimine ait vergi gelirlerinin bir kısmını kesmesinden kaynaklandığına dikkati çekti.

Filistinli Bakan ayrıca, ABD yönetiminin Kudüs'teki ABD konsolosluğunun ve Filistin Kurtuluş Örgütünün Washington'daki ofisinin yeniden açılması yönünde Filistin yönetimine birçok söz verdiğini ancak bunları tutmadığını aktardı.

İki bakanın, nisan ayı başında yapılacak Türkiye-Filistin Ortak Hükümet Komisyonu Toplantısı için yapılan hazırlıkları da ele aldığı kaydedildi.