Filistin Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'nin tıbbi yardımları kritik bir zamanda geliyor
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Filistin Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'nin tıbbi yardımları kritik bir zamanda geliyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'nin tıbbi yardımları kritik bir zamanda geliyor
30.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:38

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Diyk, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Filistin'e yaptığı tıbbi yardımın ihtiyaç duydukları çok kritik bir zamanda gerçekleştiğini söyledi.

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Diyk, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Filistin'e yaptığı tıbbi yardımın ihtiyaç duydukları çok kritik bir zamanda gerçekleştiğini söyledi.

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Diyk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu yardım, Filistin hükümetinin en çok ihtiyaç duyduğu zamanda geliyor. Filistin bütçesinin yetersiz kaldığı, ekonominin salgın nedeniyle olumsuz etkilendiği kritik bir dönemde bu ihtiyacı karşılıyor." dedi.

Diyk, Filistin halkının Türkiye devletinin cömertliğini takdir ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu Türkiye halkına yabancı bir duruş değildir. Aynı şekilde Filistin davasını ve Filistin halkının acılarını aklında, kalbinde ve düşüncesinde her zaman ve her yerde taşıyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de yabancı değildir. İşte Filistin halkı bu tavrın, bu cömertliğin değerini biliyor."

Diyk, Türkiye'nin özgül bir ağırlığa sahip olduğuna ve nüfuzunu Filistin halkının ve davasının lehine kullandığına dikkati çekerek, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Filistin halkı adına takdir ve teşekkürlerini Türkiye halkına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye hükümetine sunduğunu vurguladı.

Filistin'e gönderilmek üzere tıbbi yardım yüklü bir kargo uçağının bu akşam İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na inmesi bekleniyor.

Filistin Dışişleri Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele için Türkiye'ye yapılan mali ve tıbbi yardım talebinin kabul edildiği duyurulmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Doğu Kudüs dahil olmak üzere işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında vaka sayısı 507.

Bunlardan 327'sinin Batı Şeria, 17'sinin Gazze Şeridi'nde olduğu belirtilirken, en az 163 vakanın da Doğu Kudüs'te olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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