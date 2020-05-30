Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail askerleri Filistinlileri öldürme talimatı alıyor
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Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail askerleri Filistinlileri öldürme talimatı alıyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te iki Filistinlinin sadece şüphe üzerine öldürülmesinin, İsrail askerlerinin Filistinlileri öldürmek için talimat aldığını ortaya koyduğunu bildirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail askerleri Filistinlileri öldürme talimatı alıyor
30.05.2020 22:35 | Son Güncelleme: 30.05.2020 22:35

Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te iki Filistinlinin sadece şüphe üzerine öldürülmesinin, İsrail askerlerinin Filistinlileri öldürmek için talimat aldığını ortaya koyduğunu bildirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin dün işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi, bugün de işgal altındaki Doğu Kudüs'te zihinsel engelli Filistinliyi öldürmesinin ardından açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bu suçlar, işgalci askerlerin, polislerin ve yerleşimcilerin, Filistinlileri sadece şüphe üzerine öldürmeleri için açık ve doğrudan talimatlar aldığını ve kendilerine Filistinlileri atış talimi için hedef olarak kullanmaları konusunda geniş yetkiler verildiğini kanıtlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası toplumdan Filistinlileri korumak için hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesi istenen açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesine söz konusu suçları kınama çağrısı yapıldı.

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İsrail askerleri, dün Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesi yakınında Filistinli sürücünün kullandığı araca ezme girişimi iddiasıyla ateş açmıştı.

Kimliği açıklanmayan Filistinlinin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmezken İsrail basını, söz konusu kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Zihinsel engelli İyad Hayri Hallak (32) ise bu sabah Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde bulunan El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda İsrail polisince açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

"Tabanca taşıdığı şüphesiyle dur ihtarı yapılan ancak bu uyarıya uymayarak kaçtığı" iddiasıyla şehit edilen Hallak'ın üzerinde silah bulunmadığı ve Eski Şehir'deki okuluna gittiği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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