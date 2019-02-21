- Toplantıya gelinmesi

Toplantıdan detaylar

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki 'nin basın toplantısında konuşması Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Batı Şeria'da bulunan Avrupa Birliği diplomatları ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü. Görüşmeye, Filistin Maliye ve Planlama Bakanı Şükrü Bışare katıldı. Maliki, toplantının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA