Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki

- Toplantıya gelinmesi Toplantıdan detaylar Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki 'nin basın toplantısında konuşması Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Batı Şeria'da bulunan Avrupa Birliği diplomatları ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.

- Toplantıya gelinmesi
Toplantıdan detaylar
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki 'nin basın toplantısında konuşması Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Batı Şeria'da bulunan Avrupa Birliği diplomatları ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü. Görüşmeye, Filistin Maliye ve Planlama Bakanı Şükrü Bışare katıldı. Maliki, toplantının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
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