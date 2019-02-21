Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki
- Toplantıya gelinmesi Toplantıdan detaylar Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki 'nin basın toplantısında konuşması Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Batı Şeria'da bulunan Avrupa Birliği diplomatları ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.
- Toplantıya gelinmesi
Toplantıdan detaylar
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki 'nin basın toplantısında konuşması Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Batı Şeria'da bulunan Avrupa Birliği diplomatları ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü. Görüşmeye, Filistin Maliye ve Planlama Bakanı Şükrü Bışare katıldı. Maliki, toplantının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA