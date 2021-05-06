Filistin Dışişleri Bakanı Malki, Türkiye'ye geliyor
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Filistin Dışişleri Bakanı Malki, Türkiye'ye geliyor

Filistin Dışişleri Bakanı Malki, Türkiye'ye geliyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

FİLİSTİN Dışişleri Bakanı Riad Malki, yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

FİLİSTİN Dışişleri Bakanı Riad Malki, yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistin Dışişleri Bakanı Malki, 7 Mayıs'ta Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Ziyaret sırasında ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi imkanları ele alınacak, Filistin ve Kudüs bağlamında son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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