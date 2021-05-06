Filistin Dışişleri Bakanı Malki, Türkiye'ye geliyor

FİLİSTİN Dışişleri Bakanı Riad Malki, yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

FİLİSTİN Dışişleri Bakanı Riad Malki, yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistin Dışişleri Bakanı Malki, 7 Mayıs'ta Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Ziyaret sırasında ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi imkanları ele alınacak, Filistin ve Kudüs bağlamında son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı