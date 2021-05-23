Son dakika haberi! Filistin Dışişleri Bakanı Al-Maliki, Irak Başbakanı el-Kazımi ile görüştü
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Son dakika haberi! Filistin Dışişleri Bakanı Al-Maliki, Irak Başbakanı el-Kazımi ile görüştü

Son dakika haberi! Filistin Dışişleri Bakanı Al-Maliki, Irak Başbakanı el-Kazımi ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Irak'ın başkenti Bağdat'a resmi ziyarette bulunan başlatan Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al-Maliki, temasları kapsamında Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile görüştü.

Irak'ın başkenti Bağdat'a resmi ziyarette bulunan başlatan Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al-Maliki, temasları kapsamında Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile görüştü.

İsrail saldırılarının ardından ilk yurtdışı ziyaretini Irak'ın başkenti Bağdat'a gerçekleştiren Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al-Maliki, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile görüştü. Irak Başbakanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra yüzlerce Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan İsrail saldırısı ele alındığı aktarıldı.

Irak'ın Filistin meselesinden ve sabit tutumundan asla taviz vermeyeceğini vurgulana açıklamada, Filistin halkının haklı davasının Irak halkının vicdanında yer aldığı belirtilerek, Irak'ın bölgesel ve ulusal alanlarda Filistin halkına verilen desteğin devam edeceği kaydedildi. Filistinliler arasındaki diyaloğu ve bütün tarafların ortak tutumlarını desteklediği belirtilen açıklamada, Irak'ın bu konuya da destek olacağını ifade edildi.

Irak halkı ve hükümetinin İsrail saldırılarına karşı, Filistin halkına verdiği destek ve gösterdiği dayanışmayı takdirle karşıladığını ifade eden Filistin Dışişleri Bakanı Al-Maliki, Irak'ın bölgesel ve ulusal alanlarda güç kazanmasını Filistin davası için kazanılmış güç olarak gördüklerini belirtti. - ERBİL

Son dakika haberi! Filistin Dışişleri Bakanı Al-Maliki, Irak Başbakanı el-Kazımi ile görüştü
Son dakika haberi! Filistin Dışişleri Bakanı Al-Maliki, Irak Başbakanı el-Kazımi ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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