Filistin direniş gruplarından, İsrail'e "elimiz tetikte" uyarısı
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Filistin direniş gruplarından, İsrail'e "elimiz tetikte" uyarısı

Filistin direniş gruplarından, İsrail'e 'elimiz tetikte' uyarısı
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Gazze Şeridi'ndeki Filistin direniş grupları, İsrail'e "elimiz tetikte, siz dönerseniz biz de döneriz" uyarısında bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin direniş grupları, İsrail'e "elimiz tetikte, siz dönerseniz biz de döneriz" uyarısında bulundu.

Direniş gruplarının oluşturduğu Ortak Operasyon Odası Sözcüsü Ebu Ahmed, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, son saldırılarda işgalci için yeni kurallar koyduklarını belirtti.

İsrail'in, direniş güçlerinin vereceği karşılık düzeyiyle ilgili tahminlerinde ve Filistinlilerin maneviyatını çökertmede başarısız olduğunu kaydeden Ebu Ahmed, direniş güçlerinin, daha önce görülmemiş bir şekilde İsrail'deki tüm bölgeleri yoğun bombardımana tuttuğunu ve roket atışında yeni bir taktik izlediğini ifade etti.

Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından direniş gruplarının iyi durumda olduğunu ve ellerindeki silahların, düşmanın kamuoyuna lanse ettiği gibi yok edilmediğini dile getiren Ebu Ahmed, "Düşmana açıkça şunu söylüyoruz. Dönerseniz biz de döneriz. Ellerimiz tetikte ve verdiğimiz savaşın henüz yazılmamış fasılları var." dedi.

Ebu Ahmed ayrıca, Filistin meselesinin tüm taraflarını, İsrail'in Filistinlilere ve Kudüs'e yönelik saldırılarını dizginlemeye çağırdı.

İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın ara buluculuğunda varılan ateşkes, gece 02.00'de uygulamaya konulmuştu.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve Hamas ile varılan ateşkesle sona eren saldırıları nedeniyle 243 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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