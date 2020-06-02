Filistin diasporasından İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakına karşı kampanya
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Filistin diasporasından İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakına karşı kampanya

Filistin Diasporası Halk Konferansı, İsrail'den, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin ilhak edilmesine karşı kampanya başlattı.

Filistin diasporasından İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakına karşı kampanya
02.06.2020 16:13 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:13

Filistin Diasporası Halk Konferansı, İsrail'den, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin ilhak edilmesine karşı kampanya başlattı.

Merkezi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Filistin Diasporası Halk Konferansı, düzenlediği online konferansla İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına karşı başlattığı kampanyayı duyurdu.

Etkinlikte konuşan Filistin Diasporası Halk Konferansı Genel Sekreteri Hişam Ebu Mahfuz, "İsrail Filistin toprakları üzerindeki kontrolünün derinleştirmek için dünyanın koronavirüsle meşgul olduğu bu dönemi kullanmaya çalışıyor." dedi.

Ebu Mahfuz, İsrail'in yasadışı Yahudi yerleşim birimlerini ve Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'ni kanun çıkararak ilhak etmeye çalıştığını belirterek, başlattıkları kampanyayla Siyonist yayılmacılığa karşı Batı Şeria'yı savunmayı amaçladıklarına dikkati çekti.

İsrail'in ilhak planına karşı çıkılması için Filistinlilere, Araplara ve İslam alemine çağrıda bulunan Ebu Mahfuz, işgalin sonlandırılarak Filistinli mültecilere dönüş hakkı tanınmasını istedi.

Konferansa Batı Şeria'dan katılan Necah Ulusal Üniversitesi'nden siyaset bilimi profesörü Abdülsettar Kasım, Filistin Kurtuluş Örgütünün tüm Filistinli grupları kapsayacak yeni bir birlik oluşturması gerektiğini vurguladı.

Ürdün Milletvekili Suud Ebu Mahfuz ise İsrail'in Ürdün Vadisi'ni ilhak planına ilişkin, "Ürdün'ün bu konudaki tavrı gayet net. Ürdün'ün İsrail'e ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde baskı yapma imkanı var." şeklinde konuştu.

İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planı

Trump'ın Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.

İsrail ve ABD'li yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin ilhakı için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakan'ı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin ilhakını kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular 'Kayyum kayyum' sloganları attı Haber
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular "Kayyum kayyum" sloganları attı
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak Haber
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak Haber
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın Haber
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek Haber
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı Haber
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Kadın yolcuyu yere yatırıp boğazını sıkan taksi şoförünün lisansı iptal edildi
Kadın yolcuyu yere yatırıp boğazını sıkan taksi şoförünün lisansı iptal edildi
Yarı çıplak yola atlayan kadın kazaya sebep oldu! Kendisini kurtaran polis ekiplerine zorluk çıkardı
Yarı çıplak yola atlayan kadın kazaya sebep oldu! Kendisini kurtaran polis ekiplerine zorluk çıkardı
Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı
Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı
Altınordu, Ravil Tagir ve Burak İnce'yi Avrupa kulüplerine satacak
Altınordu, Ravil Tagir ve Burak İnce'yi Avrupa kulüplerine satacak
Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı
Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı
Koronavirüsten korunmak için aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzama hastalığını artırdı
Koronavirüsten korunmak için aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzama hastalığını artırdı
Mansur Yavaş, belediye çalışanlarına siyasi tartışmalara girmeyi yasakladı
Mansur Yavaş, belediye çalışanlarına siyasi tartışmalara girmeyi yasakladı
Gregg Popovich'ten Trump'a sert eleştiri: Biraz beyni olsa, çıkar kalabalığa bir şeyler söylerdi
Gregg Popovich'ten Trump'a sert eleştiri: Biraz beyni olsa, çıkar kalabalığa bir şeyler söylerdi
Galatasaray, Manisa FK forması giyen Mehmet Uysal'ı takibine aldı
Galatasaray, Manisa FK forması giyen Mehmet Uysal'ı takibine aldı
Şehit Uzman Çavuş Burak Aydoğan'ın polis kuzeninin Vodafone Park'taki saldırıda şehit olduğu ortaya çıktı
Şehit Uzman Çavuş Burak Aydoğan'ın polis kuzeninin Vodafone Park'taki saldırıda şehit olduğu ortaya çıktı
Dışlanmaya karşı uzmanlar uyardı: Koronavirüsü atlatmış kişilerin sağlık insanlardan farkı yok
Dışlanmaya karşı uzmanlar uyardı: Koronavirüsü atlatmış kişilerin sağlık insanlardan farkı yok
İstanbul'da salgın riskinin ortadan kalkması için yüzde 67 bağışıklık oranı gerekiyor! Kent şu an bu rakamın çok uzağında
İstanbul'da salgın riskinin ortadan kalkması için yüzde 67 bağışıklık oranı gerekiyor! Kent şu an bu rakamın çok...
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Her şey bir anda oldu! Motosikletli sürücü dezenfekte edilirken alev aldı
Her şey bir anda oldu! Motosikletli sürücü dezenfekte edilirken alev aldı
El arabası alınan karton toplayıcısı intihara kalkıştı, mahalleli sosyal mesafeyi hiçe sayıp film izler gibi izledi
El arabası alınan karton toplayıcısı intihara kalkıştı, mahalleli sosyal mesafeyi hiçe sayıp film izler gibi...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den nargile uyarısı: Çok fazla mikroorganizma ve bulaş var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den nargile uyarısı: Çok fazla mikroorganizma ve bulaş var
Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü korona nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 827 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü korona nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 827 yeni vaka tespit edildi
Güney Kıbrıs'taki camiye gerçekleştirilen çirkin saldırıya AK Parti'den tepki: Şiddetle kınıyoruz
Güney Kıbrıs'taki camiye gerçekleştirilen çirkin saldırıya AK Parti'den tepki: Şiddetle kınıyoruz
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Süleyman Soylu Bülent Kuşoğlu Adnan Menderes Alparslan Türkeş
Magazin Beren Saat Acun Ilıcalı Şahan Gökbakar Seren Serengil
Spor Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Ankara Oyunlar Haziran
Şu an buradasınız: Filistin diasporasından İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakına karşı kampanya - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 16:16:19. #1.15#
title