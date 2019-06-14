Filistin diasporasından Bahreyn'deki çalıştayı boykot çağrısı

Filistin Diasporası Halk Konferansı, Filistin davasının "Yüzyılın Anlaşması" olarak bilinen proje aracılığıyla ABD tarafından tasfiye edilme kampanyasıyla karşı karşıya olduğunu, Bahreyn'deki çalıştayın da boykot edilmesi gerektiğini bildirdi.

Filistin Diasporası Halk Konferansı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Siyonist oluşum yanlısı Donald Trump yönetimi Kudüs, mülteciler, UNRWA, yerleşim, egemenlik, bağımsızlık gibi Filistin davasının içindeki dosyaları hedef aldı. Halkımızın mücadelesini suç haline getiren bu yapı, uluslararası hukuku ihlal ederek Filistin davasını tasfiye etmeye çalışıyor." ifadelerine yer verildi.

Bahreyn'de bu ay sonuna doğru düzenlenecek çalıştayın boykot edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "ABD yönetiminin projesine karşı koymak için güçlü bir Filistin projesi geliştirmeye ihtiyaç duyulduğu" belirtildi.

Açıklamada, "Yüzyılın Anlaşması" ve "ekonomik barış" gibi isimler altında Filistin davasını tasfiye etme planları yapıldığına dikkat çekilerek, ortak bir Arap tavrı ortaya konulması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Görünüşteki sahte avantajları ile Trump yönetiminin projesini pazarlayan 'Manama Çalıştayının' iptal edilmesini, hiçbir düzeyde yanıt verilmemesini, sadece Siyonist işgali ve bölgedeki sömürüsüne hizmet eden bu sürecin tamamen reddedildiğinin ilan edilmesini istiyoruz."

Merkezi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Filistin Diasporası Halk Konferansı, Şubat 2017'de İstanbul'da çalışmalarına başlamıştı. Konferans, halk hareketini başlatarak, diasporada yaşamlarını sürdüren Filistinlilere etkin ve gerçek bir rol vermeyi ve milli sabitelere odaklanmayı hedefliyor.

Yurt dışında sayıları 6 milyonu geçen Filistinlilerin çoğu Ürdün, Lübnan, Suriye ve Körfez ülkelerinde sığınmacı olarak yaşamlarını sürdürürken bir kısmı da Avrupa, ABD ve diğer ülkelerde ikamet ediyor.

"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Beyaz Saray basın ofisinden daha önce yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA