Filistin Devlet Başkanlığından İsrail Başbakanı'na Mescid-i Aksa'daki olayları dini çatışmaya sürüklediği uyarısı Açıklaması
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Filistin Devlet Başkanlığından İsrail Başbakanı'na Mescid-i Aksa'daki olayları dini çatışmaya sürüklediği uyarısı Açıklaması

Filistin Devlet Başkanlığından İsrail Başbakanı'na Mescid-i Aksa'daki olayları dini çatışmaya sürüklediği uyarısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'i Mescid-i Aksa'da yaşananlara ilişkin talimatının olayları tehlikeli dini çatışmaya sürüklediği konusunda uyardı.

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'i Mescid-i Aksa'da yaşananlara ilişkin talimatının olayları tehlikeli dini çatışmaya sürüklediği konusunda uyardı.

Filistin Devlet Başkanlığı ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nden (FKÖ) yapılan yazılı açıklamada, Naftali Bennett'in Mescid-i Aksa'ya "organize ve güvenli" bir şekilde baskın yapılmaya devam edilmesi yönündeki talimatına tepki gösterildi.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, "Bennett'in bu açıklamaları gerilimi artırarak olayları tehlikeli dini çatışmaya sürüklemektedir." denildi.

Açıklamada ayrıca "İsrail hükümeti, uluslararası çözüm çabalarını engellemesi ve bilhassa mübarek Kurban Bayramı arifesinde bu provokasyonun gerçekleşmesi nedeniyle çatışmaların tırmanmasının sorumluluğunu taşıyor." ifadesine yer verildi.

FKÖ'den yapılan yazılı açıklamada da Bennett'in talimatı için "işgal güçlerinin koruması altında organize devlet terörü yapılmasına yönelik bir çağrı" değerlendirmesinde bulunuldu.

Mescid-i Aksa'da yaşananlar

İsrail polisi korumasında 1500'ü aşkın fanatik Yahudi, dün sabah saatlerinden itibaren sözde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Fanatik Yahudilerin baskınlarına karşı tepki gösteren Filistinliler ile İsrail polisi arasında Harem-i Şerif'te olaylar yaşanırken plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullanan İsrail polisi, çok sayıda Filistinliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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Filistin Devlet Başkanlığından İsrail Başbakanı'na Mescid-i Aksa'daki olayları dini çatışmaya sürüklediği uyarısı Açıklaması - Haberler
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