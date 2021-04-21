Filistin Devlet Başkanlığı: Seçimler zamanında yapılacak

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Filistin seçimlerinin İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te de yapılabilmesi konusunu yanıtsız bırakmasına rağmen planlandığı gibi 22 Mayıs'ta düzenleneceğini açıkladı.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Filistin seçimlerinin İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te de yapılabilmesi konusunu yanıtsız bırakmasına rağmen planlandığı gibi 22 Mayıs'ta düzenleneceğini açıkladı.

Sözcü Ebu Rudeyne, seçim takvimi ve Doğu Kudüs'le ilgili belirsizliğe ilişkin Filistin'in Sesi radyosuna açıklamalarda bulundu.

Seçimlerin halkın talebi olduğunu belirten Ebu Rudeyne, "Filistin halkının menfaatleriyle çelişen hiçbir şey yapılmayacak." dedi.

İsrail'in, Doğu Kudüs'te de seçimlerin yapılması talebini görmezden gelmesi meselesine işaret eden Ebu Rudeyne, "Bunların bir kıymetiharbiyesi yoktur." ifadesini kullandı.

Doğu Kudüs'te seçimlerin yapılması için uluslararası tarafların da çabalarının sürdüğünü vurgulayan Ebu Rudeyne, "Seçimler, belirlenen takviminde yapılacaktır. Seçimlerin yapılması için Avrupa Birliği (AB) dahil tüm taraflarla çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Söz konusu açıklamanın, Filistin seçimlerinin ertelenmesine ilişkin yorumların yoğun bir şekilde tartışıldığı günlerde gelmesi dikkati çekti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Özel Temsilcisi Nebil Şaas da dün Lübnan'ın En-Nehar gazetesine yaptığı açıklamada, İsrail'in seçimlerin işgal altındaki Kudüs'te de yapılabilmesi konusunu yanıtsız bırakması nedeniyle seçimlerin ertelenme ihtimalinin büyük olduğunu belirtmişti.

Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı.

Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Filistin yönetimi, milletvekili ve devlet başkanlığı seçimlerinin Doğu Kudüs'ü de kapsaması yönünde ısrarını sürdürürken, İsrail tarafı, Filistin'den 23 Mart'ta yapılan İsrail seçimlerine kadar beklemelerini istemişti. Ancak seçim sonuçları açıklanmasına rağmen İsrail'den hala Kudüs'teki seçimlere ilişkin olumlu ya da olumsuz bir yanıt gelmiyor.

Filistin Anayasası, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılmasını öngörürken İsrail işgali ve ablukası altındaki ülkede 2006'dan bu yana devam eden parçalanmışlık nedeniyle yıllardır genel seçime gidilemedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat