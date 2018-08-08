Filistin Devlet Başkanı, Ürdün Kralı ile Bir Araya Geldi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya geldi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Abbas ile 2. Abdullah, Filistin ve Kudüs meselesine yeniden ivme kazandırma çabaları çerçevesinde başkent Amman'daki El-Hüseyniye Sarayı'nda bir araya geldi. Kral 2. Abdullah görüşmede, Filistin halkının adil haklarını alıncaya kadar yanında olacaklarını ifade ederek, "Filistin davası, merkezi bir meseledir. Filistin meselesi dış politikamızın en önemli konusudur" dedi. Filistin Devlet Başkanı Abbas da, 2. Abdullah liderliğindeki Ürdün'ün, Filistin halkının haklarına ve adil davasına uluslararası alanlarda destek vermede gösterdiği çabayı takdir ettiğini kaydetti. Öte yandan, bugün gerçekleştirdiği Ürdün ziyaretinin ardından Abbas, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Tani ile görüşmek üzere iki günlük resmi ziyaret için bu akşam Doha'ya gidecek.

(Hamad Alnajjar/İHA)