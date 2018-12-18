Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ürdün Kralı ile Görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün'ün başkenti Amman'da Kral II. Abdullah ile görüştü.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün'e yaptığı ziyaret kapsamında Ürdün Kralı II. Abdullah ile İsrail'in düzenlediği operasyonları ve Batı Şeria'da yaşanan gerilimi değerlendirdi. Kral Abdullah, ülkesinin, Filistin meselesi ile Filistin halkının başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasındaki meşru haklarını savunmak için uluslararası alanlarda yürüttüğü çalışmalara devam ettiğini söyledi. Kral Abdullah, Abbas ile yaptığı görüşmede Filistinliler ile İsrailliler arasında barışın sağlanması için müzakere düzenlemeyi önererek, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarına tabi bağımsız bir devletin kurulmasını desteklediğini ifade etti.

Kral Abdullah, başkent Amman'daki Basman Sarayı'nda kabul ettiği Filistin Devlet Başkanı'na İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği yerleşimlerinin ve Filistin topraklarını ele geçirmesinin kabul edilemez olduğu söyledi. Kral Abdullah ülkesinin ve halkının, Filistin'in ve Filistinlerin yanında olduğunu belirterek, diğer ülkeleri de İsrail'in işgaline karşı 'dur' demeye çağırdı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ürdün Kralına ve halkına teşekkürlerini sunarak, Filistin halkının kutsal yerleri koruyacağını, Kudüs davasından asla vazgeçmeyeceğini vurguladı. - AMMAN

Kaynak: İHA