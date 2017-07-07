Filistin Devlet Başkanı Abbas, Tunus'ta

Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, İsrail'in Filistin konusunda iki devletli çözüme ikna olması gerektiğini söyledi.



Sibsi, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeyi ziyaret eden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Kartaca Sarayı'nda düzenlediği ortak basın toplantısında, iki devletli çözümün Filistin-İsrail anlaşmazlığının tek çözüm yolu olduğunu ifade etti.



İsraillilerin bu çözüme ikna olması gerektiğini belirten Sibsi, "Onların devleti Yahudi devleti olamaz. Eğer olursa gerici bir devlet olur." diye konuştu.



Sibsi, İsrail'i iki devletli çözüm, Filistin devletinin kurulması ve yerleşim birimleri inşasına son verilmesi için devletin Yahudiliği iddiasından taviz vermeye çağırdı.



Filistinlilerin emrivaki siyaseti izleyen ve kamuoyunda gerçekleri çarpıtan amansız bir düşmanı olduğunu kaydeden Sibsi, ülkesinin uluslararası platformlarda Filistin'e desteğini sürdüreceğini bildirdi.



Abbas ise iki devletli çözüm ile 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması ilkesine bağlı olduklarını vurguladı.



Mahmud Abbas, Etiyopya ve Fransa ziyaretlerinin ardından dün akşam Tunus'a gelmişti.