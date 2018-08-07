Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Ürdün'e Ziyaret

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, resmi ziyaretleri kapsamında Ürdün'e gelerek Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüşeceği bildirildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Ürdün'e kara yoluyla geldiği, yarın Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüşeceği açıklandı. Ürdün'de gerçekleşecek ikili görüşmenin, Filistin meselesi dahil olmak üzere bölgedeki son gelişmeler ve Filistin siyasi iletişimleri kapsamında konuşacakları bekleniyor.

Öte yandan, Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin Filistin'e ve başkenti olan Kudüs'e karşı tutumları sabit olduğunu daha önce açıklamıştı. - AMMAN