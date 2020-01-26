Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a deprem nedeniyle taziye mesajı
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Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a deprem nedeniyle taziye mesajı

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Elazığ'daki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

26.01.2020 18:24 | Son Güncelleme: 26.01.2020 18:24
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a deprem nedeniyle taziye mesajı

Devlet Başkanı Mahmut Abbas, 'daki nedeniyle Cumhurbaşkanı 'a taziye mesajı gönderdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk halkına ve depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Abbas, yaralılara ve depremde evleri zarar görenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, şu ana kadar 38 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kaynak: AA
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