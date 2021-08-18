Filistin Devlet Başkanı Abbas, Mısır İstihbarat Başkanı Kamil ile Filistin'deki gelişmeleri görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Mısır İstihbarat Başkanı Kamil ile Filistin'deki gelişmeleri görüştü

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Mısır İstihbarat Başkanı Kamil ile Filistin'deki gelişmeleri görüştü
Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile Ramallah'ta bir araya geldi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile Ramallah'ta bir araya geldi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, resmi temaslarda bulunmak üzere Batı Şeria'ya gelen Kamil ve beraberindeki heyeti, Ramallah'taki Devlet Başkanlığı konutunda kabul etti.

Abbas ve Kamil, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve Filistin topraklarındaki gelişmelerin yanı sıra bölgede barış ve istikrarın sağlanması konusunu ele aldı.

Kamil'in görüşmede Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin selamını ve Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık yolunda desteklenmesi ve iki ülke halklarının menfaatine olan tüm girişimlerde Filistin devletiyle çalışma ve koordinasyon konusunda kararlı olduklarına dair mesajını ilettiği kaydedildi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın da Filistin halkını ve adil davasını destekleyen Mısır'ın tutumundan ve çabalarından övgüyle söz ettiği ifade edildi.

Ramallah'tan önce İsrail'i de ziyaret eden Kamil, Başbakan Naftali Bennett ile bir araya gelmişti.

Mısır, İsrail ile Gazze'deki Filistinli direniş grupları arasında mayıs ayında sağlanan ateşkeste ara bulucu rolü oynamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Bekir Pakdemirli Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ece Üner Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Burak Elmas Burak Yılmaz Lionel Messi Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Mısır İstihbarat Başkanı Kamil ile Filistin'deki gelişmeleri görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 22:47:41. #1.16#

title