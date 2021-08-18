Filistin Devlet Başkanı Abbas, Mısır İstihbarat Başkanı Kamil ile Filistin'deki gelişmeleri görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile Ramallah'ta bir araya geldi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile Ramallah'ta bir araya geldi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, resmi temaslarda bulunmak üzere Batı Şeria'ya gelen Kamil ve beraberindeki heyeti, Ramallah'taki Devlet Başkanlığı konutunda kabul etti.

Abbas ve Kamil, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve Filistin topraklarındaki gelişmelerin yanı sıra bölgede barış ve istikrarın sağlanması konusunu ele aldı.

Kamil'in görüşmede Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin selamını ve Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık yolunda desteklenmesi ve iki ülke halklarının menfaatine olan tüm girişimlerde Filistin devletiyle çalışma ve koordinasyon konusunda kararlı olduklarına dair mesajını ilettiği kaydedildi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın da Filistin halkını ve adil davasını destekleyen Mısır'ın tutumundan ve çabalarından övgüyle söz ettiği ifade edildi.

Ramallah'tan önce İsrail'i de ziyaret eden Kamil, Başbakan Naftali Bennett ile bir araya gelmişti.

Mısır, İsrail ile Gazze'deki Filistinli direniş grupları arasında mayıs ayında sağlanan ateşkeste ara bulucu rolü oynamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay