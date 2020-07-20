Filistin Devlet Başkanı Abbas Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'yi kabul etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Filistin Devlet Başkanı Abbas Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'yi kabul etti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, işgal altındaki Batı Şeria'da Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yi kabul etti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'yi kabul etti
20.07.2020 15:35 | Son Güncelleme: 20.07.2020 16:10

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, işgal altındaki Batı Şeria'da Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yi kabul etti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Ürdün'e ait bir helikopterle Filistin'e gelen Şukri'yi Ramahllah'taki Devlet Başkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Abbas, Şukri'ye İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımlarını "ilhak" etme planını engelleme konusunda ortaya konulan siyasi ve diplomatik çabaları aktardı ve Filistin davasında yaşanan son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Hafız da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şukri'nin Abbas'a "Filistin halkı meşru haklarına kavuşuncaya dek Mısır'ın desteğinin süreceğini" söylediğini aktardı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, daha önce Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde, Mısır'ın Filistin'e olan "desteğini" vurgulamış ve Dışişleri Bakanı Şukri başkanlığında bir heyeti bu destek mesajını iletmek üzere Filistin'e göndereceğini ifade etmişti.

Şukri, dün Ürdün'ün başkenti Amman'da Kral Abdullah ile gerçekleştirdiği görüşmede Filistin-İsrail meselesini ele almıştı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten Güncel
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
Altının gram fiyatı 400,5 liradan işlem görüyor Ekonomi
Altının gram fiyatı 400,5 liradan işlem görüyor
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi Magazin
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek Dünya
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti Magazin
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
Van'da salgın sürecinde bir ilk gerçekleşti! İlk kez yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı
Van'da salgın sürecinde bir ilk gerçekleşti! İlk kez yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı
Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı! O anlar kamerada
Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı! O anlar kamerada
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den taraftarlara müjde! Maçları en az %35 kapasiteyle oynatmak için çalışmalar başladı
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den taraftarlara müjde! Maçları en az %35 kapasiteyle oynatmak için çalışmalar başladı
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Bazı ülkelere uçuşların yeniden başlamasıyla Antalya'ya 1 günde 10 binin üzerinde yabancı turist geldi
Bazı ülkelere uçuşların yeniden başlamasıyla Antalya'ya 1 günde 10 binin üzerinde yabancı turist geldi
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Kısa vadeli dış borç stoku mayısta 123,5 milyar dolara geriledi
Kısa vadeli dış borç stoku mayısta 123,5 milyar dolara geriledi
Son dakika: Çanakkale Kemel köyü yakınlarında orman yangını çıktı
Son dakika: Çanakkale Kemel köyü yakınlarında orman yangını çıktı
TEM Otoyolu'nda otomobilin takla attığı kazada can pazarı yaşandı: 1 ölü, 3 yaralı
TEM Otoyolu'nda otomobilin takla attığı kazada can pazarı yaşandı: 1 ölü, 3 yaralı
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cem Yılmaz Merve Boluğur Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Tamer Tuna Okan Buruk Selçuk İnan Malcolm Thomas
Daha Fazla Beşiktaş Ayasofya Şampiyon Başakşehir
Şu an buradasınız: Filistin Devlet Başkanı Abbas Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'yi kabul etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 16:10:19. #1.14#
title