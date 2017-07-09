Filistin Devlet Başkanı Abbas Mısır'da

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt ile ayrı ayrı görüştüğü bildirildi.



Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, resmi temasları kapsamında ülkeyi ziyaret eden Abbas'ın Şükri ile bir araya geldiği belirtildi.



Görüşmede, Filistin'deki gelişmeler, barışın yeniden canlandırılması çabaları ve iki ülke arasında ortak öneme sahip konuların ele alındığı ifade edildi.



Sina Yarımadası'nda önceki gün düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 23 asker için başsağlığı dileyen Abbas, Filistin'in terörle mücadelede Mısır ile dayanışma içerisinde olduğunu vurguladı.



Abbas ayrıca Mısır'ın "başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması için Filistin halkının meşru haklarını ve Filistin davasını desteklemesi ve uluslararası ve bölgesel alanda çaba harcamasından" övgüyle söz etti.



Mısır Dışişleri Bakanı Şükri de ülkesinin Filistin meselesine daima destek verdiğini ve bu meselenin ülkenin diplomatik önceliklerinin başında yer aldığını vurguladı.



Şükri, Filistin meselesinde kapsamlı ve adil bir çözüme ulaşılması için İsrail tarafı ile müzakerelerin yeniden hayata geçirilmesi için çabalarını sürdürdüklerini kaydetti.



Öte yandan Arap Birliğinden yapılan açıklamada, Abbas'ın Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya geldiği belirtildi.



Görüşmede, Filistin ile İsrail arasındaki barış sürecinin yeniden başlatılmasıyla ilgili son gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.



Ebu Gayt'ın, Arap dünyası ile İsrail arasında ilişkilerin normale dönmesinden önce İsrail işgalinin son bulması gerektiğini vurguladığı bildirildi.