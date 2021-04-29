Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Kudüs olmaksızın seçimlere gitmeyeceğiz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Kudüs olmaksızın seçimlere gitmeyeceğiz"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail makamlarının işgal altındaki Doğu Kudüs'te seçimlere izin vermemesi durumunda 22 Mayıs'ta yapılması planlanan Filistin milletvekili seçimlerine gitmeyeceklerini söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail makamlarının işgal altındaki Doğu Kudüs'te seçimlere izin vermemesi durumunda 22 Mayıs'ta yapılması planlanan Filistin milletvekili seçimlerine gitmeyeceklerini söyledi.

Abbas, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen Filistinli Liderler Toplantısında 22 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Filistin Devlet Televizyonunca canlı yayınlanan konuşmasında Abbas, Tel Aviv yönetiminin hükümet olmadığı gerekçesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Filistin seçimlerine ilişkin kendilerine bir cevap vermekten kaçındığını belirtti.

Abbas, "Bugün İsrail'den hükümet olmadığı için Kudüs'te seçimlerin yapılmasına ilişkin bir cevap veremeyeceklerine dair mesajlar aldık." dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) de İsrail'in Kudüs'te seçim yapma talebine yanıt vermemesinden duyduğu hayal kırıklığını Filistin tarafına bildirdiğine dikkati çeken Abbas, "Kudüs olmaksızın seçimlere gitmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Abbas ayrıca İsrail tarafının Filistin Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Hanna Nasır'ı seçim hazırlıkları kapsamında Doğu Kudüs'e gitmesi durumunda gözaltına almakla tehdit ettiğini aktardı.

Bu akşam Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın başkanlığı ve Filistinli grupların liderlerinin katılımıyla Filistin seçimlerini görüşmek üzere düzenlenen toplantıdan henüz net bir karar çıkmadı.

Halen devam eden toplantının sonuç bildirgesiyle seçimlere ilişkin kararın açıklanması bekleniyor.

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı. Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Filistin Devlet Başkanı Abbas: 'Kudüs olmaksızın seçimlere gitmeyeceğiz'
Filistin Devlet Başkanı Abbas: 'Kudüs olmaksızın seçimlere gitmeyeceğiz'
Filistin Devlet Başkanı Abbas: 'Kudüs olmaksızın seçimlere gitmeyeceğiz'
Filistin Devlet Başkanı Abbas: 'Kudüs olmaksızın seçimlere gitmeyeceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

Tam kapanma sürecinde uzaktan çalışacak okul yöneticileri ek ders ücreti alacak
Tam kapanma sürecinde uzaktan çalışacak okul yöneticileri ek ders ücreti alacak
İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak
İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak
Araç sahipleri dikkat! Egzoz emisyon ölçümleri tam kapanma nedeniyle ertelendi
Araç sahipleri dikkat! Egzoz emisyon ölçümleri tam kapanma nedeniyle ertelendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Burak Sergen Burcu Biricik Nesrin Cavadzade
Spor Gökhan Töre Yılmaz Vural Mete Kalkavan Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Kudüs olmaksızın seçimlere gitmeyeceğiz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 23:43:54. #1.15#

title