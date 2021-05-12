Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Kudüs kırmızı çizgidir, Kudüs özgürlüğüne kavuşmadan barış olmaz"
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Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Kudüs kırmızı çizgidir, Kudüs özgürlüğüne kavuşmadan barış olmaz"

Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Kudüs'ün kırmızı çizgi olduğunu, Kudüs'ün işgalden kurtulmasıyla ancak barış, güven ve istikrar ortamının sağlanacağını söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Kudüs'ün kırmızı çizgi olduğunu, Kudüs'ün işgalden kurtulmasıyla ancak barış, güven ve istikrar ortamının sağlanacağını söyledi.

Abbas, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Filistin Devlet Başkanlık Sarayı'nda yaptığı konuşmada İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere karşı amansız bir saldırı gerçekleştirdiğine dikkati çeken Abbas, "Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'da halkımıza yönelik gerçekleştirilen barbarca saldırganlığı durdurmak için tüm çabamızı sürdürüyoruz." dedi.

Abbas, "İsrail saldırganlığı tüm sınırları aştı. Böylece tüm uluslararası hukuku ve örfü ayaklar altına aldı." ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırılarının Filistin halkının ulusal birliğinin önemini arttırdığına vurgu yapan Abbas, bu ulusal birliğin Filistin halkının savunulması için şart olduğunu kaydetti.

Abbas, ABD ve İsrail'e hitaben, "Bardak taştı artık! Gidin başımızdan. Yakamızı bırakın artık. Vatanımızdan çıkmayacağız, gözünüze bir diken gibi batmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Filistin yönetimi olarak ABD ile iletişim halinde olduklarına vurgu yapan Abbas, "Kudüs, Arap ve İslam'ın olarak kalacaktır. Kudüs'ün çağrısı tüm dünyayı birleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Abbas, "Kudüs kırmızı çizgidir, Kudüs özgürlüğüne kavuşmadan barış olmaz." şeklinde konuştu.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 16'sı çocuk, 5'i kadın 1'i yaşlı olmak üzere 65 Filistinli şehit oldu, 365 kişi de yaralandı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas: 'Kudüs kırmızı çizgidir, Kudüs özgürlüğüne kavuşmadan barış olmaz'
Filistin Devlet Başkanı Abbas: 'Kudüs kırmızı çizgidir, Kudüs özgürlüğüne kavuşmadan barış olmaz'
Filistin Devlet Başkanı Abbas: 'Kudüs kırmızı çizgidir, Kudüs özgürlüğüne kavuşmadan barış olmaz'
Filistin Devlet Başkanı Abbas: 'Kudüs kırmızı çizgidir, Kudüs özgürlüğüne kavuşmadan barış olmaz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra

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