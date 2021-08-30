Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile görüştü
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Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile görüştü

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile görüştü
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile İsrail-Filistin ilişkilerini görüştü.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile İsrail-Filistin ilişkilerini görüştü.

İsrail ile Filistin arasındaki ilişkilerden sorumlu Filistin Sivil İşler İdaresi Başkanı Hüseyin eş-Şeyh, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın İsrail Savunma Bakanı Gantz'ı kabul ettiğini belirtti.

Şeyh, ikili görüşmenin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gerçekleştiğini aktardı.

Görüşmede Filistin-İsrail ilişkilerinin ele alındığını belirten Şeyh, ilişkilerin "tüm yönleriyle" masaya yatırıldığına vurgu yaptı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in, ABD ziyareti sırasında hükümeti süresince bir Filistin devletinin kurulmasına izin vermeyeceği yönünde açıklamalarda bulunmasının ardından Gantz'ın Abbas ile görüşmesi dikkati çekti.

Öte yandan abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında yeniden İsrail karşıtı gösterilerin düzenlendiği ve olayların tırmandığı bir süreçte İsrail-Filistin tarafları arasında üst düzey bir görüşme gerçekleşmiş oldu.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da 12 Temmuz'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a, iki taraf arasında diyaloğu yeniden başlatma niyetinde olduğunu iletmişti.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi" kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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