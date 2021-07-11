Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü
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Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile göreve gelmesinin ardından ilk kez telefonda görüştü.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile göreve gelmesinin ardından ilk kez telefonda görüştü.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un göreve gelmesinin ardından ilk kez telefonda görüştü. Görüşmede, Abbas'ın Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'te kapsamlı bir sükunete ulaşılması ve sahada adil ve kapsamlı bir barışın sağlanması için gerekli koşulları sağlayacak adımlar atılması gerektiğinin altını çizdiği belirtildi.

Herzog ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu akşam, görevimi üstlendiğim için beni tebrik eden Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ile görüştüm" ifadelerini kullandı. Abbas'a teşekkür ettiğini belirten Herzog, "Daha önceki İsrail cumhurbaşkanlarının yaptığı gibi onunla sürekli temas halinde olmayı planladığımı teyit ettim. Bütün bunlar, yan yana yaşayan iki halk arasındaki ilişkileri güçlendirme ve barış umuduyla" dedi.

Öte yandan Filistin ile İsrail arasındaki müzakereler, Nisan 2014'te, İsrail'in yerleşimlerin durdurulması ve hapishanelerindeki tutukluların serbest bırakılmasıyla ilgili taleplere yanıt vermeyi reddetmesi nedeniyle durdurulmuştu. - RAMALLAH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü - Haberler
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