Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın seçime ilişkin açıklamaları protesto edildi
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Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın seçime ilişkin açıklamaları protesto edildi

Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel

Göstericilerin slogan atması Slogan atarak yürüyüş yapılması Hamas'ın önde gelen yöneticilerinden Cemal et-Tavil ile röportaj Halkın Nabzı sözcüsü Nasır Abu Kadir ile röportaj RAMALLAH - Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplanan bir grup, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, İsrail...

Göstericilerin slogan atması

Slogan atarak yürüyüş yapılması

Hamas'ın önde gelen yöneticilerinden Cemal et-Tavil ile röportaj

Halkın Nabzı sözcüsü Nasır Abu Kadir ile röportaj RAMALLAH - Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplanan bir grup, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, İsrail makamlarının işgal altındaki Doğu Kudüs'te seçimlere izin vermemesi durumunda 22 Mayıs'ta yapılması planlanan Filistin milletvekili seçimlerine gitmeyecekleri yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Göstericiler, seçimlerin belirlenen tarihte yapılması talebiyle gösteri düzenledi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın seçime ilişkin açıklamaları protesto edildi
Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın seçime ilişkin açıklamaları protesto edildi
Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın seçime ilişkin açıklamaları protesto edildi
Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın seçime ilişkin açıklamaları protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 22 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerin ertelendiğini açıkladı Açıklaması
Filistin Devlet Başkanı Abbas, 22 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerin ertelendiğini açıkladı Açıklaması
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