Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın seçime ilişkin açıklamaları protesto edildi

Göstericilerin slogan atması Slogan atarak yürüyüş yapılması Hamas'ın önde gelen yöneticilerinden Cemal et-Tavil ile röportaj Halkın Nabzı sözcüsü Nasır Abu Kadir ile röportaj RAMALLAH - Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplanan bir grup, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, İsrail...